Boyner Altınyıldız'la birleşiyor

T24 - Boyner Holding, yeniden yapılanma kapsamında finansal yükümlülükleri ve elindeki marka haklarıyla birlikte halka açık şirketi olan Altınyıldız'ın altına giriyor.



Bloomberg HT'nin haberine göre, ikinci önemli gelişme ise Beymen'in amiral gemisi olan Akmerkez mağazasını taşımayı planlaması.



Boyner Holding'de son dönemde yaşanan değişim süreci devam ediyor. Akaretler'de yapılan büyük ölçekli yatırımın beklentilerin altında kalmasının ardından buradan çekilen holdingin yeni ve çok kritik kararlar alma aşamasında olduğu belirtiliyor.



Yeniden yapılanma kapsamında grup altındaki şirketleri birleştirerek belirli markaların altında birleştiren Boyner Holding, kendisi için de benzer bir çalışma yürütüyor. Boyner Holding, elinde bulundurduğu marka haklarıyla birlikte halka açık şirketi olan Altınyıldız'ın altına girmeyi planlıyor.



Halka açık şirket ile yapılacak bu birleşme sermaye piyasası mevzuatına göre SPK izni gerektirdiğinden bu konuda da girişimlerde bulunulduğu, hatta SPK olurunun da alıdığı aktarılıyor.



Bu birleşme ile birlikte holdingin finansal yükümlülükleri Altınyıldız'ın altına girmiş olacak. Ancak bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde holdingin elindeki güçlü birçok markanın hakkı da Altınyıldız'a geçmiş olacak.



Boyner Holding'deki değişiklikler sadece holdingin yapısı ile bitmiyor. Boyner'in en güçlü markası olan Beymen'de de çok kritik bir değişiklik yapılması planlanıyor.



Değişikliğin adresi grubun amiral gemisi Beymen olacak. Beymen'in en büyük mağazası ve amiral gemisi olan Akmerkez'deki mağazasını kapatarak başka bir lokasyona geçme planı olduğu belirtiliyor.



Öne çıkan yeni adres için spekülasyonlar muhtelif, ancak Zorlu'nun Karayolları arazisinde inşaatı süren projesinin öne çıktığı vurgulanıyor.





