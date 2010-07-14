-BOYNER: AÇILIMIN İÇİ DOLDURULMALI ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''Terörle mücadelenin sadece silahlarla değil, açılımın devam etmesiyle de olabileceğini, bu açılım konusunun içinin doldurulmasında birlikte çalışmayı arzu ettiğimizi Sayın Başbakan'a ilettik'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Boyner ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat 30 dakika sürdü. Boyner, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan ile ağırlıklı olarak dış politika, Türkiye-ABD ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme ve paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti. Boyner, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan ile ''Anayasa değişikliği, referandumu görüştünüz mü? TÜSİAD referanduma nasıl yaklaşıyor'' şeklindeki sorusu üzerine Boyner, referandum sürecinin başladığını ifade ederek, şu yanıtı verdi: ''Bizim gelen pakette beğendiğimiz yönler oldu, beğenmediğimiz yönler oldu, eksik bulduğumuz yönler oldu. O zaman da paylaşmıştık zaten bakanlarla. TÜSİAD'ın paketle ilgili bir siyasi duruşu yoktur. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Paketin içindeki değişikliklere ilkesel olarak yaklaşımlarımız seneler içinde bildiğiniz gibi 90'lardan beri çalıştığımız bir konu demokratikleşme. Bizim kendi önerilerimiz var, onları zamanında sunmuştuk. Bir kısmı pakette yer alıyor, bir kısmı pakette yer almıyor. Bu noktadan sonra hayırlı olsun, herkes oyunu kullanacak. Ama önemli olan referandum sonrası seçim döneminde, (bunu da ilettik) Türkiye'nin yine yepyeni bir sivil Anayasaya kavuşması. Bunun tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulması, belki de aslında seçim döneminin tartışmalarının da bunun üzerinde yoğunlaşması noktasında da dileklerimizi, bu motivasyonunun yeni sivil anayasanın yapılması noktasında da devam etmesi dileklerimizi kendisine ilettik.'' Dış politika bağlamında terörle mücadele konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soru üzerine, ''Hayır o kadar detaya girmedik ama terörle mücadele de bizim pozisyonumuzu zaten biliyorsunuz. Biz terörle mücadelenin sadece silahlarla değil, açılımın devam etmesiyle de olabileceğini, burada sivil toplum örgütlerine düşenler noktasında destek vermek isteyeceğimizi, bu açılım konusunun içinin doldurulmasında birlikte çalışmayı arzu ettiğimizi kendisine ilettik'' diye konuştu.