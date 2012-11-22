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Yaşam

Taksici, aracında unutulan 650 bin euro'yu iade etti

Aracında unutulan 650 bin euroyu sahibine geri veren taksici: Para umrumda değil. Bana ait olmayan parayı ne yapayım?

22 Kasım 2012 10:55

Singapur’da taksicilik yapan Sia Ka Tian, aracında unutulan ve içinde 650 bin euro değerinde nakit para olan torbayı sahibine iade etti.

70 yaşındaki Tian, Singapur’a turist olarak gelen ve bir alışveriş merkezine götürmek üzere aracına aldığı çiftin arka koltukta siyah bir torba unuttuğunu fark etti.

Sia içi para dolu olan torbayı hiç tereddüt etmeden bağlı olduğu taksi şirketinin kayıp bürosuna getirdi. Şirket yetkilisi de 650 bin euro değerindeki nakit 1 milyon Singapur dolarını turist çifte iade etti.

Parasına kavuşan Japon turist çift ise taksiciyi miktarı açıklanmayan bir rakamla ödüllendirirken, şirket de Sia Ka Tian’a davranışından ötürü prim verdi. 31 yıldır bu mesleği yapan taksici “Para umrumda değil. Bana ait olmayan parayı ne yapayım?" diye konuştu.

Turist çift neden binlik banknotlar halindeki bu kadar çok parayı bir çantada taşıdığı konusunda açıklama yapmadı.

2009’da aynı şirketin bir başka aracında 240 bin euro değerinde 5 kilo altın unutulmuş ve altınlar yine sahibine geri verilmişti. (Deutsche Welle Türkçe)

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