Böyle istatistik dünyada görülmedi

İngiltere'de Lig Kupası'nda oynanan Leeds United-Norwich City karşılaşması, skorundan çok ilginç tesadüfleriyle konuşuldu.
Ev sahibi Leeds United seri penaltı atışları sonucu 3-2'lik skorla tur atlarken, ortaya çıkan ilginç rakamlar 'yok artık' dedirtti.
Sosyal medyada da çok konuşulan olayların oluşumu ise şu şekilde sıralandı.
Takım: 2
Oyuncu sayısı: 22
Maçın normal skoru: 2-2
Taraftar sayısı: 22.222
Maçın bitiş saati: 22: 22
hürriyet'in haberine göre; normal süresi 2-2 biten maçta golleri Leeds adına Antonsson ve Wood atarken, Norwich'in skor yükünü ise Pritchard ile Oliveira çekti. Pritchard, Naismith ve Brady kaçırdıkları penaltılarla Norwich'in kupadan elenmesine neden olan isimler oldu.