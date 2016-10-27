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Spor

Böyle istatistik dünyada görülmedi

Normal süresi 2-2 biten maçta, taraftar sayısı 22 bin 222 olurken, karşılaşma saat 22.22'de sona erdi

27 Ekim 2016 15:26

İngiltere'de Lig Kupası'nda oynanan Leeds United-Norwich City karşılaşması, skorundan çok ilginç tesadüfleriyle konuşuldu.

Ev sahibi Leeds United seri penaltı atışları sonucu 3-2'lik skorla tur atlarken, ortaya çıkan ilginç rakamlar 'yok artık' dedirtti.

Sosyal medyada da çok konuşulan olayların oluşumu ise şu şekilde sıralandı.

Takım: 2

Oyuncu sayısı: 22

Maçın normal skoru: 2-2

Taraftar sayısı: 22.222

Maçın bitiş saati: 22: 22

hürriyet'in haberine göre; normal süresi 2-2 biten maçta golleri Leeds adına Antonsson ve Wood atarken, Norwich'in skor yükünü ise Pritchard ile Oliveira çekti. Pritchard, Naismith ve Brady kaçırdıkları penaltılarla Norwich'in kupadan elenmesine neden olan isimler oldu.

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