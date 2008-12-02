Böyle cezaya can kurban!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 5'i kadın 31 sanığa, kişi başına 50 ile 150 arasında değişen fidan dikme cezası verildi. Orman arazisine götürülen zanlılar, yaklaşık 3 bin fidan dikerek, 1 yıl süreyle bakımını yapacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gökçebey Sulh Ceza Mahkemesi'nce basit yaralama, Orman Yasası'na muhalefet, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve tehdit gibi hafif suçlardan yargılanan 5'i kadın 31 sanıktan, yargılama sürecindeki pişmanlıkları, suçun işleniş biçimi göz önünde bulundurularak hapis, para ve fidan dikme cezası arasında tercih yapmaları istendi.



Ayrı ayrı yargılanan sanıkların fidan dikme cezası tercihi doğrultusunda cezaları, kişi başına 50 ile 150 arasında fidan dikme ve bunların bir yıl süreyle bakımıını yapmaya dönüştürüldü.

Cezanın infazı için Çaycuma Adliyesi önüne çağrılan 31 kişi, belediyenin tahsis ettiği otobüsle İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Yukarı Göynük köyündeki ormanlık araziye götürüldü.

Burada kendilerine dağıtılan fıstık çamını, görevlilerin talimatları doğrultusunda diken kişileri köylüler merakla izledi. Köylüler, arazinin çamurlu olmasından dolayı fidan dikenlere çizme verdi.

Fidan dikme cezalılarından bazıları, doğa ve orman sevgisi aşılamak amacıyla torunlarını da yanlarında getirerek fidan dikme cezalarını yerine getirdi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü'nce haklarında verilen tedbire uyup uymadığı takip edilen kişiler, bir yıl süreyle fidanların bakımını toplu olarak götürülecekleri alanda yapmalarının ardından cezalarını tamamlayacak.



Ağaç kestiler, fidan dikiyorlar



Fidan dikme cezası alanlardan Ahmet Ali Akkıraç, arazisinin sınırındaki ormanlık alandan budamak amacıyla kuru ve yaş ağaçlar kestiğini belirterek şöyle dedi:



"Şikayet üzerine mahkemeye sevk edildim. Yargılama sonunda hakim, hapis, para ve fidan dikme cezasından birini tercih etmemi istedi. Ben de fidan dikme cezasını seçtim. Hakimin verdiği 50 fidan dikme cezasını yerine getirdim. Hakimin verdiği ceza sayesinde bizim de dikili bir fidanımız oldu. Devletimizinden Allah razı olsun, iyi ki böyle bir yasa çıkarmışlar."



Recep Köroğlu da ormanlık alanda ağaç kestiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece böyle bir cezaya çarptırıldığını anımsatarak "Hapse girmek istemediğimden param da olmadığından fidan dikme cezasına mutlu oldum. 100 fidan dikerek bir yıl süreyle bakımını yapacağım" dedi.

İsmail Yazıcı da aile içi kavgadan dolayı fidan dikme cezası aldığını, hapis ve para cezası yerine böyle bir uygulama olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

