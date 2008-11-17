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Yaşam

Böyle babaya böyle oğul

14 yaşındaki genç, otomobil kullanırken yakalandı. Gencin babası 'Ne var bunda, o 5 yaşından beri araç kullanıyor' diyerek polise çıkıştı

17 Kasım 2008 02:00

Konya’da 14 yaşındaki genç, otomobil kullanırken yakalandı.
Merkez Karatay ilçesi Yeni Adliye Parkı yakınlarında uygulama yapan polis, E.K’nin kullandığı (14) 07 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü E.K’nin yaşının küçük olduğunu gören polis ekipleri, babası Ş.K’yi olay yerine çağırdı.
Bu sırada E.K, polise, babasının isteği üzerine sigara almak için otomobile bindiğini, hemen eve döneceğini söyledi. Olay yerine gelen E.K’nin babası Ş.K, ceza yazan polis ekiplerini uzun süre ikna etmeye çalıştı. 
 
Polislerin kararlı olduğunu gören Ş.K. sinirlendi. Oğlunun sigara almak için evden çıktığını belirten Ş.K, "Bunda abartılacak bir durum yok. Oğlum zaten 5 yaşından bu yana araç kullanıyor. Bu araç bağlanabilir ancak bende daha çok araç var. Galerici tanıdıklarım var. Bağlarsanız bağlayın. Oğlum gayet iyi araç kullanıyor. Bugüne kadar hiç kaza
yapmadı. Aslında çocukta suç. Hiç durmayıp gidecekti. Durursa sonuç bu oluyor. Ne yapmak istiyorsanız yapın" dedi.
Polislerin alkollü olduğunu söylediği Ş.K, "Alkollü değilim. Sadece bir bira içtim o kadar" diye konuştu. Otomobil sahibine 237 YTL ceza kesildiği, Ş.K’nin "ehliyetsiz araç kullanmaktan" adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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