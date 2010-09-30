-BÖYLE BABA OLMAZ OLSUN GAZİANTEP (A.A) - 30.09.2010 - Gaziantep'te, babasının ipte asılı olarak bulduğu ve ''suç olur'' diye dokunmadığı genç kızı, olay yerine gelen sağlık ekibi elektroşok cihazıyla hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan genç kız müdahalelere rağmen 10 saat sonra öldü. Mevlana Mahallesi 94 Nolu Sokak'ta kendilerine ait bakkala gitmek üzere kardeşiyle evden çıkan Emine A, ''birazdan geleceğini söyleyerek'' geri döndü. Anne ve babası evin önündeyken odasına geçen Emine A. tavandaki demire bağladığı iple kendini astı. Kızının dışarı çıkmadığından şüphelenen baba Süleyman A. (45) içeri girmek istedi. Kapıyı açamayan Süleyman A. komşularının çocuğunu balkona çıkartıp, pencerenin camını kırarak kapıyı açtırdı. Odaya girdiğinde kızını ipte asılı bulan Süleyman A, öldüğünü sanarak, ''dokunursam suç olur'' düşüncesiyle ipi kesmedi ve polis ile 112 Hızır Acil Servisi aradı. Eve ilk ulaşan polis de ipi kesip genç kızı indirmek yerine, onun intihar ettiğini anonsla merkeze bildirdi. -İLK MÜDAHALE BAŞARILI- Olay yerine gelen sağlık ekibi ipi keserek Emine A.'yı indirdi. Ekiptekiler, kalp atışı durduğunu fark ettiği genç kıza elektroşok cihazıyla müdahale etti. Nabzı yeniden atmaya başlayan Emine A, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahaleye Emine A, 10 saat sonra yaşamını yitirdi. Baba Süleyman A'nın polise verdiği ifadede, ''Kızımı asılı görünce ipi kesmeyi düşündüm. Öldüğünü ve böyle bir şeyin suç olduğunu düşündüğüm için yapmadım. Yaşadığını bilseydim hemen keserdim. Çok üzgünüm'' dediği öğrenildi. Süleyman A, kızının 1 ay önce herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan Fethi T. ile berdel usulü ile nişanlandığını ancak bazı nedenlerle bir süre sonra nişanı bozduklarını belirtti. İlk müdahalesiyle Emine A.'yı hayata döndüren 112 Hızır Acil Servis doktoru Serpil Güzelbey de, ''Eğer biz gelmeden aile ipi keserek Emine'yi indirmiş olsaydı işimiz daha kolay olacaktı. Genç kızı ipi keserek yere indirip yaptığım kontrolde hiçbir hayati fonksiyonu yoktu. Kalbinin atmadığını gördük. Vücudunun sıcak olmasından dolayı kalp masajı uygulayarak şok verdim. Zor dakikalardı. Ne yazık ki hastanede hayatını kaybetti'' diye konuştu.