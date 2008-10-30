Böyle baba olmaz olsun

E. 16 yaşında bir kız çocuğu... 7 yaşından bu yana babasının cinsel istismarına maruz kalıyor. Babasının elinden tutup götürdüğü E'ye 3 kez kürtaj uygulandı. Baba dediği adam 9 yıl tecavüz etti.E'ye, anne dediği kadın bu alçaklığı bildi, ama sustu. E'nin adı resmi evrakta 'mağdur' diye geçiyor, yaşadığı ise 'cinsel saldırı'. İşte 'en iyi gizlenen suç' diye bilinen ensestin bir adım öne çıkan mağdurlarından biri olan E'nin 'baba evi'nde yaşadıkarı...Büyükbaba dudağından öptüğünü gördüE'nin hikâyesi İstanbul Küçükçekmece'den geçti. E., ilk tacizi büyükbabası, kardeşi, anne ve babasıyla gittiği piknik alanında yaşadı. Baba B.K'nın kucağındaki kızını dudağından öpmesine büyükbaba A.K. şahit oldu. Baba oğul tartıştı...Büyükbabanın gönlü küçük torununu o evde bırakmaya razı olmadı. E'yi aldı, 4 yıl boyunca kendi evinde baktı. Baba, büyükbabaya 'Düzgün' davranacağına dair söz verdi, E. evine döndü.Öldürme tehdidiyle tecavüz ettiAma baba tacizden vazgeçmedi... Aileyi öldürme tehdidiyle E'ye tecavüz etti ve bunu yıllarca sürdürdü. 2007'de E. hamile kaldı. Baba kızını alıp Doktor Sadık Ahmet Özel Hastanesi'ne götürdü, Dr. Terhane'ye kürtajını yaptırdı. Aradan 3 ay geçtikten sonra E. yeniden hamile kaldı.Yine Dr. Terhane'ye gidildi, yine kürtaj uygulandı. Aralıksız cinsel saldırılarına devam eden sapık baba, 3 ay önce yine kızını hamile bıraktı.Doktor soru sormadan kürtajı yaptıDr. Terhane, E'nin sara hastalığına yakalandığını fark edince kürtaj yapmayı reddetti. Kürtajı aynı hastanedeki başka bir erkek doktor yaptı. O doktor da tek soru sormadan kürtajı uyguladı. E'nin yaşadıklarını babaanne C.K. ve hala N.V az çok bildi, ama sessiz kaldı.E. devlet korumasında, babası cezaevindeE. geçtiğimiz gün babaannesine şikâyette bulunacağını söyledi. Halası ile Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği'ne gitti, olanı biteni anlattı. E. devlet korumasına alındı, baba dediği adam tutuklanarak cezaevine konuldu, anne dediği kadın ise ‘dayak’ korkusuyla başlayan suskunluğunu sürdürüyor.Annenin gizleme girişimiAdli Tıp Müdürlüğü E'den olay günü üzerinde bulunan çamaşırını istedi. Çamaşırını görevlilerle birlikte almak üzere evine giden E'nin cep telefonuna annesinden şu mesaj geldi:"Banyodaki annemin çamaşırıymış de. Onlara temiz çamaşır ver onlara. Annem balkona asmış de ve temiz al özellikle. Hadi canım mesajı alınca da çağrı at..." E, annesinin kendisine "Babanı söyleme. Daha önce çıktığın erkek arkadaşının ismini ver..." dediğini de söyledi.Cinsel saldırının yüzde 58’inin faili babaBu arada Mor Çatı Kadın Sığınağı'nın araştırmaları cinsel saldırıda bulunanların yüzde 58'inin baba, yüzde 17'sinin öz ağabey, yüzde 8'inin amca-dayı, yüzde 6'sının üvey baba, yüzde 6'sının kuzen, yüzde 4'ünün üvey ağabey olduğunu ortaya koyuyor. (Bugün)