T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boykotçu öğrenciler sandviç dağıtmak istedi, özel güvenlik müdehele etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen olayda 5 öğrenci ve 7 güvenlik görevlisi yaralandı

11 Mart 2013 18:54

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) özel güvenlik yapılan yemek zamlarını protesto eden öğrencilere tekme ve yumrukla müdahele etti. Çıkan arbedede 5 öğrenci ve 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Geçtiğimiz hafta üniversite yemekhanesinde yapılan zamları protesto etmek için toplanan yaklaşık 300 öğrenci, rektörle görüştürülmeyince bugün için boykot kararı almıştı.

Boykot kararı alan öğrencilerin bir bölümü, bugün rektörlük önünde toplanıp evlerinde hazırladıkları sandviçleri yiyerek yapılan zamları protesto etti.

Öğrenciler adına konuşan İzzet Emircan, yemekhanede yapılan zamları protesto etmek için toplandıklarını ve yemekhanede kalitesiz, niteliksiz yemekler yenildiğini söyledi.

Yapılan zamlarla ilgili 5 bin imza topladıklarını ve rektörle kendilerinin görüştürülmediğini anlatan Emircan, "Bu sorunu hala yaşamaktayız. Bizi sürekli ötekileştirme ve dışlama politikası içerisindeyiz. Bugün uyguladığımız boykot kararı nedeniyle hazırladığımız sandviçlerimizi, makarnalarımızı tüm öğrenci arkadaşlarımızla bedava paylaşmak için üniversitemize geldik" dedi.

Daha sonra öğrenciler, saz eşliğinde protestolarına devam ederken, hazırladıkları kasa kasa sandviçleri diğer üniversite öğrencilerine dağıtmak istedi.

Sandviç dağıtımına üniversite yönetimi tarafından izin verilmezken, bu sırada güvenlik görevlileri öğrencilerin elindeki sandviç dolu ekmek kasalarını almaya kalktı. Kasaları vermek istemeyen öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbede, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, güvenlik görevlileri, öğrencilere, tekme, yumruk ve copla müdahale etti. Ardından güvenlik görevlileri, öğrencileri kelepçeleyerek üniversite binasına soktu.

Öğrenciler, üniversite binasından polise teslim edilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

Gazeteci de etkilendi

Öte yandan güvenlik görevlileriyle öğrenciler arasında çıkan kavgayı görüntülemek isteyen Eskişehir'in yerel televizyonlarından Kanal 26'nın kameramanı Sergen Ormanyaran'ın kamerasında da ufak çaplı hasar meydana geldi. Ormantaran, "Darp sırasında güvenlik görevlisi engel olmaya çalıştı ve sonucunda bunlar oldu" dedi.

ETİKETLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesiözel güvenlikboykot

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24