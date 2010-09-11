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BOYKOT TEHDİDİNDE 19 KİŞİ GÖZALTINDA VAN (A.A)

11 Eylül 2010 14:27

-BOYKOT TEHDİDİNDE 19 KİŞİ GÖZALTINDA VAN (A.A) - 11.09.2010 - Van'da ''halk oylamasını boykot edin'' diyerek vatandaşları tehdit ettiği iddia edilen 19 kişi, gözaltına alındı. Yarın yapılacak halk oylaması öncesinde aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) yöneticilerinin de bulunduğu kişilerce vatandaşlara baskı yapıldığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çeşitli mahallelerde çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında vatandaşları, ''halk oylamasını boykot edin'' diyerek tehdit ettiği belirlenen kişilere ait adreslere, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında BDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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