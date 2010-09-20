Boykot, Hakkari'de sınıfları boş bıraktı

T24

Hakkari'de sınıflar boş kaldı

Öğrenciler ders başı yapmadı

Van'da bazı okullarda boykot etkili

Polisten 'Çocuklarınızı okula gönderin' çağrısı

Bitlis boykota uymadı

Ailelerin çocuklarını okula göndermemesi yüzünden eğitim heyecanının yaşanmadığı Hakkari ve ilçelerinde sadece görev yapan çok az sayıda memur çocuklarının okula gittiği gözlendi. Hakkari Vali Vekili Davut Sinananoğlu, öğrencilerin ilk hafta okula gitmemesinin nedeninin ‘boykot’ olmadığını; geçmiş yıllarda da benzer durumların yaşandığını ileri sürdü.Hakkari kent merkez ile ilçelerindeki ilköğretim, lise, YİBO ve PİYO’larda 2010- 2011 eğitim yılında okul heyacanı yaşanmadı. Çok az sayıda öğrencinin okula gittiği Hakkari ve ilçelerindeki bazı okullarda, açılış törenleri öğretmenlerin de katılımıyla okunan İstiklal Marşı’ya başladı. Geçen pazar günü yapılan referandum benzeri bir havanın yaşandığı Hakkari ve ilçelerinde, çok az sayıda öğrencinin okula gitmesi yüzünden okul önleri ve sınıflar boş kaldı.Hakkari il merkezinde 13 lise ve 20 ilköğretim okulunda 22 bin 229 öğrencinin eğitim gördüğü belirtilirken, Hakkari Vali Vekili Davut Sinanoğlu, öğrencilerin bugün okula gitmemesinin nedeninin ‘boykot’ olmadığını ve ilk hafta olmasından kaynaklandığını söyledi.Sinanoğlu “Yaptığımız araştırmalara göre, geçen yıl da okulun ilk haftasında öğrencilerin yüzde 95’inin okula gitmediğini tespit ettik. Burada boykot kararını uygulayan çok az kişi var. Bana göre okulun ilk haftası olduğu için öğrenciler gitmiyor” dedi.Hakkari Kurdi-Der Hakkari Temsilcisi Eyüp Bor ise Hakkarili öğrencilerin yüzde 95’nin anadilleri için okullara gitmeyip, boykot kararını uyguladıklarını söyledi.Bu arada, asker ve polis çocuklarının da devam ettiği bin 700 öğrenci kapasiteli Hakkari Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda sadece 50 kadar öğrenci ders başı yaptığı gözlendi. Hakkari’nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde de benzer durumlar yaşandı.Van’da ise özellikle göç eden ailelerin çoğunlukta yaşadığı mahallelerdeki okullar boş kaldı. İlçelerinde ise şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı. Van’da 3 bin öğrenci kapasiteli Dumlupınar İlköğretim Okulu’nda sadece 30 öğrenci ders başı yaptı. Göçeden ailelerin yaşadığı bu mahalledeki okul önünde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi alındı.Kurdi-Der Van Temsilciliği okul önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, Dernek temsilcisi Garip Yaviç, Eğitim- Sen Şube Başkanı Lezgin Botan ve BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş katılırken, basın açıklamasını okula gitmeyen yaklaşık 50 önlüksüz çocuk da izledi.Kurdi-Der Temsilcisi Garip Yaviç, Kürtçe yaptığı açıklamada, anadilde eğitimin bir hak olduğunu, Milli Eğitim’in de buna çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.Van’da göç eden ailelerin yaşadığı mahallelerde polis zırhlı araçlarla sürekli dolaşarak ailelere ‘Çocuklarınızı okula gönderin’ çağrısında bulundu. Bu arada, polis zırhlı araçlarının yakınında toplanan bazı çocuklar, zafer işareti yapıp ‘Biji serok Apo’ (Yaşasın Başkan Apo) sloganı attı. Ancak polis her hangi bir müdahalede bulunmadı.Referandumda katılım oranının yüzde 70 olduğu Bitlis’te ise anadilde eğitim için yapılan okulmları boykot çağrısına da uyulmadığı gözlendi.Sabah saatlerinden itibaren aileler çocuklarını giydirererek okula gönderirken, öğrenciler de sevinç içerisinde okula giderek ders başı yaptı.