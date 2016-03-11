Boydak'lardan Gülerce'ye mektup: Gülen'in ve yandaşlarının yaptığı açıklamalar büyük rahatsızlık verdi

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Boydak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve Yönetim Kurulu Üyesi Üst Yönetici Memduh Boydak'ın tutuklanmasının ardından Fethullah Gülen'in Boydak Holding'i destekler nitelikte açıklamalarının Boydak Holding'te rahatsızlığa sebep olduğunu yazdı. Boydak Holding Yönetimi'nin kendisine gönderdiği mektupta bu rahatsızlığın ifade edildiğini söyleyen Gülerce, “Boydaklar, Fethullah Gülen’in son yayınlanan ve kendilerini öven, dolayısıyla onları kendi yanındaymış gibi gösteren konuşmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor” dedi.

Gülerce’nin Star’da “Boydaklar’dan mektup var” başlığıyla bugün (11.03.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Önceki gün, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Boydak aradı. Bir nevi dertleştik. Star’daki yazılarımı ve Beyaz TV’deki Ortak Akıl programımı takip ettiklerini, açıklamalarımdan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Hatırlanacağı üzere bu köşede, 29 Eylül 2015 Salı günü “Boydaklar” başlığı ile yazdığım yazıda; “Paralel Devlet Yapılanması/ Fethullahçı Terör Örgütü” davasında tarafsızlık olamayacağını belirterek şunları söyledim:

“Boydaklar bir sembol. Neyin sembolü? Dürüstlüğüne, vatanseverliğine, samimiyetine inandığım ve geleceğin Türkiye’sini omuzlayacak insanların sembolü. Onlara bir mesaj vermek istiyorum. Boydaklar dediğim ve hala umutlu olduğum insanlara tek bir şey söyleyeceğim; büyük bir pişmanlık yaşamamak için en azından desteğinizi devam ettirmeyin. Erdoğan düşmanlığı ile HDP’li hükümet isteyen, artık terörle birlikte anılan bir yapının destekçisi olmayınız... Tarihe, Türkiye’nin düşmanlarına karşı milletin yanında olanlarla birlikte geçiniz...” Dün holding adına aldığım mektup, beni ziyadesiyle sevindirdi. Boydaklar, Fethullah Gülen’in son yayınlanan ve kendilerini öven, dolayısıyla onları kendi yanındaymış gibi gösteren konuşmasından duydukları rahatsızlığı da dile getiriyor. Bu insanlar bizim, ülkemizin değerleri. Geçmişte bu malum yapıya hepimiz, Cumhurbaşkanlarından başbakanlara sahip çıktık, destek verdik. Şimdi ise yaptıkları yanlışı görerek onları terk ettik. Artık eski defterleri karıştırıp kimse yanlışa düşmemelidir.

Gelen mektubu aynen yayınlıyorum:

Sn. Gülerce,

Dünkü telefon konuşmamıza istinaden aşağıdaki açıklamamızı bilgilerinize sunmak isterim.

Bizim bu malum konular ile ilgili duruşumuzu ilk olarak 10 Ağustos 2014 tarihinde basın ile detaylı olarak paylaştıktan sonra malum yapı bizi sürekli yanlarında hissettirmek amacıyla ismimizi kullanmış ve bizi mağdur pozisyonuna koyarak, bizim üzerimizden kamuoyunda kendilerini haklı gösterme gayreti ve çabasına girdiklerini düşünüyoruz. Malum çevrelere doğrudan destek olan kurumlar ile ismimizi bilerek ve isteyerek aynı karede göstermişlerdir. Bundan rahatsız olduğumuzu defaatle belirtmemize rağmen bu gayelerinden maalesef vazgeçmemişlerdir.

Boydak Holding’in kamuoyundaki itibarını kullanarak kendi ideolojilerini haklı çıkarma gayreti içerisine girmişlerdir. Bundan dolayı da bizim kamu, özel kurum ve kuruluşlarca bilinen pozitif imajımızı kullanarak kendi çıkarları uğruna organize olmuşlar ve bizi sürekli devlet ile karşı karşıyaymış gibi bir algı oluşturmuşlardır. Yaptıkları bu çalışmalar ile kendilerinin devlete olan hasmane tutumlarını grubumuzun da tutumuymuş gibi bir hava oluşturma gayretine girmişlerdir. Oysa ki bizim her zaman belirttiğimiz gibi en büyük ve tek dayanağımız devletimizdir.

Son olarak malum çevrenin elindeki basın organlarının kapatılmasıyla bu kez de sosyal medyada bu faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bizim yönetim kurulu üyelerimizin tutuklanması olayından sonra yaptığımız kamuoyu açıklamasını takiben sosyal medyada Fethullah Gülen’in bizimle ilgili yorumlarının olduğu videosu paylaşılmıştır. Fethullah Gülen’in ve yandaşlarının yaptığı bu açıklamalar geçmişte olduğu gibi bugün de kurumumuza büyük bir rahatsızlık vermiştir.

Malum çevreye yakın sosyal hesaplar üzerinden yapılan yorumlar bizim düşüncemizi hiçbir şekilde bağlamamaktadır. Mensuplarımızın milli ve manevi hassasiyeti tüm çevreler tarafından bilinmektedir, geçmişte tamamen kamu yararına ve toplumsal refaha dönük yapılan girişimlerin bu günlerde malum yapıya destek sağlıyormuşçasına yapılmış-(yapılan) yorumlar grubumuzu rahatsız etmektedir. Buna ek olarak 17-25 Aralık sürecinden önce bazı mensuplarımız tarafından samimi duygular ile yapılan hayırseverlik faaliyetlerinin abartılarak ve hiç ilgimiz olmayan kurum ve kuruluşlar ile adımızın aynı karede gündemde tutulmasından duymuş olduğumuz rahatsızlığı da ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla,

Boydak Holding Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter

Ulaş Ahmet Öztürk