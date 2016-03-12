Boydak Holding'te yeni başkan ve CEO belli oldu

Boydak Holding'te, Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve Holding CEO'su Memduh Boydak'ın "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında tutuklanmaları üzerine yeni atamalar yapıldı.

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak getirildi. Holding'in yeni CEO'su ise Yönetim Kurulu üyesi İzzet Sümer oldu. Boydak Holding'in üst yönetim değişikliğiyle ilgili holdingten yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulu olarak yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucunda; mevcut işleyişi aksatmamak ve yeni bir kan değişimi adına önemli yetki ve görevlendirme değişiklikleri yaptığımızı belirtmek isteriz.

Sorumluluk duyduğumuz ülkemiz, çalışanlarımız, bayilerimiz ve iş ortaklarımızla Türkiye ekonomisine kazandırdığımız küresel markalarımızın sürekli gelişimini desteklemek, işlerimize odaklanmak, iş verimliliği ve faaliyet sürekliliğinin kesintiye uğramamasını sağlamak için aşağıda bahsi geçen yönetsel atamaları ivedikle yerine getirmiş olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Hacı Boydak'ın yerine, grupta 30 yıldır operasyonel ve stratejik yönetim kadrosunda önemli görevler almış, bunun yanı sıra 16 yıl Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış, aynı zamanda Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini de yürütmekte olan Mustafa Boydak atanmıştır'' denildi.

2 bin 500 bayisi var

Halen tutuklu bulunan Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın yerine, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Sümer'in getirildiği belirtilen açıklamada, ''Boyçelik A.Ş. Genel Müdürü Erol Boydak'ın yerine Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim Aykaş'ın, Boydak Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Murat Bozdağ'ın yerine de Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kemal Berber'in atanmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin en geniş perakende ve lojistik ağına sahip Boydak Holding'e bağlı yaklaşık 2 bin 500'e yakın bayimiz ile onların iş ortaklarının faaliyetlerinin aksamaması amacıyla yaptığımız bu önemli ve ciddi değişikliğin kurumumuza ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni eder, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemize değer kazandırma önceliğiyle çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla belirtiriz'' ifadelerine yer verildi.