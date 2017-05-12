Boydak Holding yöneticileri dahil 137 iş adamının 25 yıla kadar hapsi istendi

'FETÖ'nün finansal kaynaklarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Dünya Pazarlama (Samanyolu Pazarlama) ve bağlı şirketlerin yönetici ve ortaklarından 40’ı tutuklu 137 iş adamı hakkında, "FETÖ üyesi olmak" ve "terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet" suçundan 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, oğlu Mahmut Sami Boydak şüpheliler arasında yer aldı.

Habertürk gazetesinden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 121 sayfalık iddianame, Başsavcı vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstenen cezalar

İddianamede, Atıf Salih Yiğit, Fatih Avvuran, Fevzi Gürses, İbrahim Balcı, İsa Kalaycıoğlu, Nihat Özdemir, Nureddin Gonca, Necat Gonca ve Nurfan Kartal’ın, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 10 ile 15 ve “terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de bulunduğu 125 şüphelinin, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 5 ile 10 ve “terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, şüpheliler Memduh Boydak ve Bekir Boydak ile Sedat Yetişkin’in ise "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.