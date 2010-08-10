Boydak Enerji ve Ataç Grubu'ndan büyük işbirliği

T24- Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Boydak Holding ve inşaat alanında birçok başarılı projeye imza atmış Ataç Şirketler Grubu, enerji alanında yaptıkları işbirliğiyle yatırımlarını hızlandırdı. Yapılan işbirliği kapsamında, Boydak Holding’in enerji alanında faaliyet göstermek üzere kurduğu Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. firması, Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde bulunan Nisan Elektromekanik Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 50’sine ortak oldu.





8 ayrı alanda 27 şirketi ile Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Boydak Holding’e bağlı Boydak Enerji, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ve Ataç Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Nisan Elektromekanik Enerji San. ve Tic. A.Ş.nin yüzde 50’sine ortak oldu. Enerji üretimi alanında yapılan işbirliği kapsamında Orta Karadeniz’de 11 adet hidroelektrik santrali projesi tamamlanacak. 2’si hali hazırda bitmiş olan projelerin tamamlanması durumunda, 150 megavatlık bir kurulu güç ile yıllık 550 milyon KW/saat enerji üretilmesi planlanıyor.



Enerji sektöründe yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek...



Konuyla ilgili açıklama yapan Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, Nisan Enerji’nin yüzde 50’sine ortak olarak enerji alanında yatırımlarına hız verdiklerini belirtti. Yenilenebilir enerji alanında önemli bir yeri olan Ataç Şirketler Grubunun enerji sektöründe uygun bir ortak olduğunu belirten Memduh Boydak, “Ülkemize ve bulunduğumuz sektörlere katma değer katarak, emin adımlarla sürekli ve istikrarlı büyüme politikamızı devam ettiriyoruz. Hali hazırda lider konumda olduğumuz sektörlerin yanı sıra enerji gibi gelişime ve büyümeye açık bir sektörde yatırımlarımızı hızlandırdık. Boydak Enerji şirketimiz ile bu yatırımların ilkini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de enerji sektöründe öncelikle üretim ve daha sonra dağıtım alanında yapacağımız yatırımlarımız devam edecek. Bu yatırımların toplamda 1 milyar Dolar’ı bulmasını öngörüyoruz. Yatırım gücümüz, sürdürülebilir büyüme politikamız ve yeni iş ortağımız ile enerji bizim stratejik büyüme alanlarımızdan biri olacak” dedi.



Yaptığımız işbirliğiyle büyümek istiyoruz...



Konu ile ilgili Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ataman, bu birliktelikten doğacak güç ileatılımlara devam edileceğini belirtti. İlerleyen dönemde Nisan Enerji’nin kurulu gücünün 150 megawatt tan 300 megawata çıkacağını açıklayan Halil Ataman, “Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Nisan Enerji şirketimiz kurulduğu günden bu yana gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Ortaklarına olduğu kadar Türkiye ekonomisine de fayda üretmeyi ilke edinen, bu ilkenin ışığında yaptığı yatırımlar ile binlerce insanımıza istihdam sağlayan ve ülkemize önemli eserler kazandıran Ataç İnşaat olarak, ülkemizin önde gelen gruplarından biri olan Boydak Holding ile enerji sektöründe ortaklık yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ortaklığımızın ülkemize ve şirketlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.



Bu işlemde Boydak Enerji adına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers danışmanlık görevlerini üstlendiler.