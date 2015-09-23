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Boydak: Basınımızın sorumluluk anlayışıyla yayın yapmayı becerebileceği günler özlemimdir

"Eğitim anlayışımızın sistematik problemlerini atlıyoruz, yazık oluyor ülkemize, gençlerimize"

23 Eylül 2015 22:34

Kayseri’de düzenlenen 'paralel yapı' operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak, yapılan operasyon ile ilgili haberle ilgili olarak, "Basınımızın sorumluluk anlayışıyla yayın yapmayı becerebileceği günler özlemimdir. İyi ki Hukuk var, iyi ki ahiret var" dedi.

Memduh Boydak, sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından, Melikşah Üniversitesi ile ilgili yapılan haberleri değerlendirdi.

Zaman'da yer alan habere göre, bir gazetenin herhangi bir kamu arazisi söz konusu olmamasına karşın 'Kamu arazilerini yağmalamış' başlıklı yaptığı haberle ilgili fotoğraf paylaşan Boydak, şu ifadelere yer verdi; "Basınımızın sorumluluk anlayışıyla yayın yapmayı becerebileceği günler özlemimdir. İyi ki Hukuk var, iyi ki ahiret var."

 

'Tarihe geçecek işler yapılmış kalite yakalanmıştı'

 

Memduh Boydak, paylaşımında özel okullara yönelik yapılan polis baskınlarıyla ilişkin olarak "Polisle okul basmak yeni Türkiye formatına uymuyor. Eğitim anlayışımızın sistematik problemlerini atlıyoruz. Yazık oluyor ülkemize, gençlerimize. Son dönemlerde belli okullara karşı verilen mücadele devlet kontrolündeki okullara verilse, tarihe geçecek işler yapılmış, kalite yakalanmıştı."


 

 

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