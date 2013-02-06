Tuzla'da olağan bir gün; boya fabrikasında yangın çıktı

Tuzla'da Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın bölgede korkuya neden oldu. Şiddetli patlamalar ve çok büyük alevlerin gözlendiği yangına çok sayıda iftaiye ekibi müdahale etti.

Tepeören bölgesinde bulunan İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki boya fabrikasında çıkan yangında can kaybı, yaralanma ya da mahsur kalma olmadığı öğrenildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan işçilerin kısa sürede binayı tahliye ettiği kaydedildi.



Tedbir amacıyla bölgeye çok sayıda ambulansın da gönderildiği bildirildi. Zaman zaman patlamalarla alevli bir şekilde devam eden yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra ''Koca Yusuf'' adlı çok amaçlı robotik müdahale aracı da katıldı. Söndürme çalışmalarında 40 araç ile 150 personelin görev yaptığı kaydedildi. Çevre belediyelerden de tanklarla su takviyesi yapılldı. Yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

