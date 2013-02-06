T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tuzla'da olağan bir gün; boya fabrikasında yangın çıktı

Tuzla'daki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

06 Şubat 2013 17:31

Tuzla'da Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın bölgede korkuya neden oldu. Şiddetli patlamalar ve çok büyük alevlerin gözlendiği yangına çok sayıda iftaiye ekibi müdahale etti.

Tepeören bölgesinde bulunan İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki boya fabrikasında çıkan yangında can kaybı, yaralanma ya da mahsur kalma olmadığı öğrenildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan işçilerin kısa sürede binayı tahliye ettiği kaydedildi.


Tedbir amacıyla bölgeye çok sayıda ambulansın da gönderildiği bildirildi. Zaman zaman patlamalarla alevli bir şekilde devam eden yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra ''Koca Yusuf'' adlı çok amaçlı robotik müdahale aracı da katıldı. Söndürme çalışmalarında 40 araç ile 150 personelin görev yaptığı kaydedildi. Çevre belediyelerden de tanklarla su takviyesi yapılldı. Yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
 

ETİKETLER

yangıntuzlaboya fabrikasıitfaiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24