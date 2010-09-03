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Yaşam

Boy ve kilosuna uygun tabut bulunamadı

Tatilde hayatını kaybeden 240 kiloluk İngiliz turist için özel bir tabut yapıldı.

03 Eylül 2010 03:00

T24- Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 43 yaşındaki Kevin Traver Buckley, rahatsızlanınca kaldığı otelin görevlileri tarafından hastaneye kaldırdı.        


Fethiye Esnaf Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Buckley'in cenazesi, hastanede boy ve kilosuna uygun tabut bulunamayınca, Antalya Defin Cenaze hizmetlerinden yardım istendi.        


NTV'de yer alan habere göre, cenaze aracıyla Fethiye'den Antalya'ya gönderilen Buckley'in cenazesi, özel yapılan 2 metre 10 santimetre uzunluğunda, 42 santimetre yüksekliğinde ve 70 santimetre genişliğindeki tabuta konuldu.        


Buckley'in cenazesi, güçlükle cenaze aracına konularak havalimanına, buradan da uçakla ülkesine gönderildi.

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