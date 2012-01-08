Botoks yaptıranlarda 10 yıl sonra ağrı ile enfeksiyon görülecek

T24 - Botoks ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İngiliz uzmanlar, botoks yaptıranlarda 10 yıl sonra ağrı ile enfeksiyon görüleceğini ve yapılan dolguları çıkarmanın da işe yaramayacağını açıkladı.





İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, yüzde oluşan kırışıklıkları engellemek için yapılan estetik operasyonlar ve dolguların insan sağlığını olumsuz etkilediğini öne sürdü. Ülkede yapılan incelemeleri ele alan gazete birçok estetik cerrah ve güzellik merkezinin zararlı dolgu malzemeleri kullandığını yazdı. Uzmanlara göre botoksun yan etkileri yaklaşık 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Yan etkiler arasında enfeksiyon ve ağrılar da yer alıyor. Plastik cerrahi uzmanı Barry Jones “Kalıcı dolgular uzun vadede vücuda zarar veriyor. Enfeksiyonlara sebep oluyor ve kişiyi rahatsız ediyor. Eğer bu dolguları çıkartmak için bıçak altına yatarsanız durumu iyileştiremezsiniz. Aksine, sağlığınızı daha da kötüleştirirsiniz. Bu soruna ne yazık ki henüz bir cevap yok” dedi.



Uzmanlar 2000’lerin başında botoks kullanan insanların rahatsızlıklarının bu günlerde ortaya çıktığını açıklarken, “Her yıl on binlerce insan bilmeden pratisyen hekimler tarafından estetik ameliyata alınıyor“ yorumunda bulundu. Yetkililer kalıcı dolgu malzemelerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.





