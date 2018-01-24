Botoks yapılan 12 deve, güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'ın Rimah ilinde yapılan 'Kral Abdülaziz Deve Festivali'ne binlerce deve katıldı. Festivalde yapılacak güzellik yarışması için sahiplerinin üzerinde Botoks kullandığı tespit edilen 12 deve yarışmalardan diskalifiye edildi.

Hakemler develerin hörgüçlerinin ve ağızlarının yapısına ayrıca vücuttaki kas oranlarına da dikkat ediyor. ​Festivalde güzellik yarışmasının yanı sıra koşu yarışı ve süt tadımı gibi farklı alanlarda da mücadele ediyor. Yarışmaların sonunda galip gelen devenin sahibine 57 milyon dolar verilecek.

Dudak, burun ve çenelerine botoks yapılmış

Deve yetiştiricisi bir aileden gelen Ali el Mazruei, The National adlı haber sitesine yaptığı açıklamada develerin dudak, burun hatta çenelerine botoks yapıldığını söyledi.

Mazruei "(Botoks) Başı daha şişkin gösteriyor. Deve geldiğinde de insanlar da 'Bakın ne kadar büyük kafası var. Dudakları ve burnu büyük' yorumları yapıyor" dedi.

Ülkenin sembol hayvanlarından develer için düzenlenen ve 18 yıldır yapılan festival 28 gün sürecek.