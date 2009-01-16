T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Botoks organlara zararlı

Botoksun organlara zarar vererek ölümcül sonuçlara neden olabileceği belirtildi.

16 Ocak 2009 02:00

Kanada Sağlık Dairesi, Botoks zehrinin zaman içinde vücuda yayılarak, organlara zarar verebileceğini, sonuçta zatürre, solumada ve konuşmada güçlük, kas zayıflığı ve nörolojik sorunlara yol açarak, ölümcül sonuçlara neden olabileceğini belirtti. 

Botoks beyne zarar vermez!

Botoks 1 yılda 28 can aldı

Botoks’un kozmetiğin yanı sıra, boyunda, gözde ve ayakta kas spazmı, kas ağrısı ve aşırı terleme gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanıldığına dikkat çeken Sağlık Dairesi uzmanları, yukarıda sayılan semptomlardan birinin görülmesi halinde, tıp merkezine gidilmesini önerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24