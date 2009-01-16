Botoks organlara zararlı

Kanada Sağlık Dairesi, Botoks zehrinin zaman içinde vücuda yayılarak, organlara zarar verebileceğini, sonuçta zatürre, solumada ve konuşmada güçlük, kas zayıflığı ve nörolojik sorunlara yol açarak, ölümcül sonuçlara neden olabileceğini belirtti.
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Botoks’un kozmetiğin yanı sıra, boyunda, gözde ve ayakta kas spazmı, kas ağrısı ve aşırı terleme gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanıldığına dikkat çeken Sağlık Dairesi uzmanları, yukarıda sayılan semptomlardan birinin görülmesi halinde, tıp merkezine gidilmesini önerdi.