Botları batma tehlikesi geçiren 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isterken, botları batma tehlikesi geçiren 33 Afgan kaçak Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu sahilinden lastik bot ile denize açılan 33 Afgan kaçağın bulunduğu botun motoru 1 mil açıkta arızalandı. Uzun süre dalgalarla mücadele eden kaçaklar, botun batma tehlikesi geçirmesi nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekiplerden yardım istedi. Dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan kaçakların imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. \'TCSG 905\' Arama Kurtarma gemisine alınan 33 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.
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