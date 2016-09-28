Botları alabora olan sporcuları, deniz polisi kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesi Fener Plajı'ndan antrenman için çıkan 10 kişilik Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Dragon Bot Takımı'nın bulunduğu tekne, rüzgarın da etkisiyle alabora oldu.

Teknedeki sporcuların denize düştüğünü gören sahilde bulunan arkadaşları, deniz polisine haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, tekneyle giderek denize düşen sporcuları kurtardı.

Sualtı Grup Amirliğine götürülen sporcular, daha sonra Fener Plajı'na bırakıldı. Sporcuların kullandığı tekne ise çekilerek kıyıya getirildi.



