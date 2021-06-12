“Botır Rakhimov, öylesine geçiştirilecek bir isim değil; belli ki 'yonca kavşağını' Türkiye’nin oluşturduğu, uluslararası bir suç otobanına bakıyoruz”

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel’in ilk sahibinin kızı Yasemin Victoria Uras’ın otellerine çöktüğünü belirttiği Bahtiyar İkramoğlu'na (Botır Rakhimov) dikkati çekti.

Özbekistan sarayına yakın bir isim olduğunu belirttiği Rakhimov'un Paramount Hotel ile ilişkisinin başladığı 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçip Bahtiyar İkramoğlu adını aldığını ifade eden Bahadır Özgür, akrabalık ilişkilerine de dikkati çektiği yazısında şunları kaydetti:

“Rahimov, öylesine geçiştirilecek bir isim değil. Kendi ülkesinde yaşanan soygunların, kara para trafiğinin bir parçası. Bugün üzerimize çöken “dehşet koalisyonunun” uluslararası kaynaklarını işaret eden önemli ipuçlarından birisi.

Belli ki 'yonca kavşağını' Türkiye’nin oluşturduğu, uluslararası bir suç otobanına bakıyoruz. Nereye el atılsa; ABD’den Singapur’a, Malta’dan Dubai’ye, Ukrayna’dan Suriye’ye, Balkanlar’a uzanan ilişkiler ağı beliriyor. Tarihi karanlık dehlizlerle dolu Türkiye, 2000’lerden sonra vakum gibi etrafındaki pislikleri de kendine çekmiş anlaşılan. Hangi ülkede yolsuzluk, uyuşturucu, kara para skandalı patlarsa direkt buralara bağlanıyor çünkü.

Dolayısıyla şu günlerde başımızı döndüren skandallar sadece içerideki karanlığın derinliğini göstermiyor; aynı zamanda birbirine benzeyen rejimlerin nasıl bir 'akrabalık bağına' sahip olduğunu da netleştiriyor."

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