T24 LogoT24 Logo
Gündem

BOTAŞ'TAKİ YANGIN SÜRÜYOR İDİL (A.A)

11 Ağustos 2010 15:49

-BOTAŞ'TAKİ YANGIN SÜRÜYOR İDİL (A.A) - 11.08.2010 - Şırnak'ın İdil ilçesi yakınlarından geçen BOTAŞ petrol boru hattına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen sabotaj sonucu çıkan yangın sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Şırnak-İdil karayoluna yakın mesafeden geçen Mağara köyü yakınlarındaki BOTAŞ'a ait petrol boru hattına dün akşam saatlerinde teröristlerce döşenen mayının patlatılması sonucu çıkan yangın devam ediyor. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan, patlama sonucu çıkan yangının olay yerinden geçmekte olan araçlara sıçraması sonucu yanarak ölen 2 kişinin Tacettin Demir ve İslam Demir olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24