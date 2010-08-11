-BOTAŞ'TAKİ YANGIN SÜRÜYOR İDİL (A.A) - 11.08.2010 - Şırnak'ın İdil ilçesi yakınlarından geçen BOTAŞ petrol boru hattına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen sabotaj sonucu çıkan yangın sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Şırnak-İdil karayoluna yakın mesafeden geçen Mağara köyü yakınlarındaki BOTAŞ'a ait petrol boru hattına dün akşam saatlerinde teröristlerce döşenen mayının patlatılması sonucu çıkan yangın devam ediyor. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan, patlama sonucu çıkan yangının olay yerinden geçmekte olan araçlara sıçraması sonucu yanarak ölen 2 kişinin Tacettin Demir ve İslam Demir olduğu öğrenildi.