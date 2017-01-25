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Yaşam

"BOTAŞ'ın yüzde 50'lik kesintisi sonrası elektrikte kriz yolda"

Sektör yetkilisi, BOTAŞ'ın geçen haftalarda soğuk hava nedeniyle kesintilere gittiğini söyledi

25 Ocak 2017 10:51

BOTAŞ, dünden itibaren doğalgaz santrallarına verdiği gazın yüzde 50’sini kesti. Bu kararla Türkiye’de elektrik kesintilerinin daha da artmasının beklendiği öne sürüldü. Uzmanlar kararın, doğalgaz arz-talep dengesinin sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle alındığını belirtti.

Enerji sektörü yetkilileri, BOTAŞ’ın soğuk hava nedeniyle dün sabah 0800’den itibaren doğalgaz santrallarına verdiği gazda yüzde 50 kesintiye başladığını açıkladı.

Reuters’a bilgi veren bir sektör yetkilisi, geçen haftalarda soğuk hava nedeniyle BOTAŞ’ın kesintilere gittiğini ancak ısınan hava nedeniyle uygulamaya son verdiğini hatırlatarak, “Ancak bugünden (dün) itibaren BOTAŞ yeni bir uygulamaya gitti ve doğalgaz santrallarında yüzde 50 kesintiye başladı” dedi. Aynı yetkili, BOTAŞ’ın kesintinin ne kadar süreceğine dair bir bilgi vermediğini de söyledi. Bir başka enerji sektörü yetkilisi, BOTAŞ’ın santrallara gönderdiği yazıda, son günlerde içinde bulunulan koşullar itibarıyla doğalgaz arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşıldığının vurgulandığını, bu sorunun giderilmesi ve sistem dengesinin sağlanması için ilave bazı önlemlerin devreye aldığını bildirdiğini ifade etti.

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