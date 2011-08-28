-BOTAŞ yönetimine atamalar ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünde boş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Konuk, Sefa Sadık Aytekin ile Osman Zühtü Göksel getirildi. BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde boş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hazine Müsteşarlığında görev yapan Sefa Sadık Aytekin, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Konuk ile Osman Zühtü Göksel'in atanması kararlaştırıldı.