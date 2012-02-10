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Spor

BOTAŞ yarı finale yükseldi ADANA (A.A)

10 Şubat 2012 00:10

-BOTAŞ yarı finale yükseldi ADANA (A.A) - 09.02.2012 - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında BOTAŞ Spor, İspanya'nın Gran Canaria takımını 62-55 yenerek yarı finale yükseldi. Maça hızlı başlayan BOTAŞ Spor, Chaney, Kress, Paris ve Nilay'ın attığı basketlerle ilk periyodu 17 sayı farkla 25-8 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Türk temsilcisi, Paris, Kuin ve Nilay'ın basketleriyle devreyi 38-27 önde kapadı. Üçüncü periyotta aradaki farkı kapatmak isteyen Gran Canaria'da Ndour ve Ble'nin sayılarına Nalie, Wright ve Paris'in basketleriyle karşılık veren BOTAŞ Spor, bu periyottan da 48-41 üstün ayrıldı. Son çeyrekte baskısını artıran Gran Canaria, maçın tamamlanmasına 5 dakika kala aradaki farkı kapatarak skorda eşitliği sağlasa da BOTAŞ Spor, Wright ve Nilay'ın basketleriyle maçı 62-55 kazanarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Salon: Menderes Hakemler: Elena Chernova xxx (Rusya), Maja Vukanovic xxx (Sırbistan), Maka Kupatadze xxx (Gürcistan) BOTAŞ Spor: Nilay xxx 15, Paris xxx 8, Kress xx 4, Chaney xxx 12, Wright xxx 12, Naile x 2, Terglav x, Kuin xx 9 Gran Canaria: Romero xx 2, Ble xx 6, Ndour xxx 10, Lee xxx 17, Moss xx 11, Arguello xx 9, Montesdeoca x 1. periyot: 25-8 Devre: 38-27 3. periyot: 48-41 Beş faulle çıkan: 39.42 Kress (BOTAŞ Spor)

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