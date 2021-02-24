BOTAŞ'ın 324 milyon liralık boru hattı iyileştirme ihalesi, özel davet edilen şirketlerden birine verildi!

BOTAŞ’ın 324 milyon liralık boru hattı iyileştirme ihalesi, açık usül yerine, deprem ve afet gibi önceden bilinemeyecek olağanüstü haller için öngörülen 21-b pazarlık usülüyle Atlas Maden-Yapı ve Yapı ortaklığına verildi.

19 Ekim'de gerçekleştirilen ihaleye; Limak, Kolin, IC İçtaş ile Atlas Maden-Yapı ve Yapı firmaları özel olarak davet edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; "açık" usulde yapılan ihalelerde, 21-b pazarlık usulüne göre yapılanlara göre kamu lehine çok daha büyük oranda indirim sağlandığını gösteriyor. Ancak bugüne kadar gerçekleştirilen 21-b usulüyle yapılan ihalelerde bile belirli oranlarda da kalsa indirim sağlanırken BOTAŞ'ın son ihalesinde neredeyse hiç indirim gerçekleşmedi.

Yaklaşık maliyeti 324 milyon 845 bin 067 lira 78 kuruş olarak belirlenen ihalenin sonucu dün açıklandı. İhale, neredeyse hiç indirim yapılmadan 324 milyon 535 bin 520 liraya Atlas Maden-Yapı ve Yapı ortaklığına verildi.

2023'te bitecek

İstanbul Avrupa Yakası'nda Avcılar İlçesi Ambarlı kıyısından başlayıp Adaların güneyinden geçerek Anadolu Yakası'nda Pendik İlçesi kıyıları arasında kalan deniz tabanında gerçekleştirilecek iyileştirme projesinin 9 Ağustos 2023'te bitmesi öngörüldü.

5 yılda 11 büyük ihaleden 6 milyarlık imza

Yapı ve Yapı, 5 yılda aldığı 11 büyük ihalede 5 milyar 996 milyon liralık sözleşme imzaladı. 629 milyon liralık İstanbul Finans Merkezi SPK binası, 398.5 milyon liralık Ankara Millet Bahçesi, 1 milyar 719 milyon liralık Rize İyidere Lojistik Limanı şirketin son dönemde aldığı birkaç kamu ihalesi… İhaleye ortak girdiği Atlas Madencilik ise 25 milyon lira sermayeli bir şirket. Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Civelek ülkücü kimliğiyle tanınıyor.