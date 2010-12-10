-BOTAŞ BU YIL ZAM YAPMAYACAK KARABÜK (A.A) - 10.12.2010 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Fazıl Şenel, doğalgaza 25 aydan bu yana zam yapılmadığını belirterek, ''bu yılı da zamsız geçirmeyi planlıyoruz'' dedi. Şenel, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Salonu'nda verdiği ''Türkiye'deki Enerji Politikaları'' konulu konferanstan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. BOTAŞ'ın doğalgaza en son 1 Kasım 2008'de zam yaptığını, 2-3 defa da fiyatları indirdiğini vurgulayan Şenel, şunları kaydetti: ''Doğalgaza 25 aydır zam yapmıyoruz, bu yılı da zamsız geçirmeyi planlıyoruz. Ancak bu, zam yapılmayacağı anlamına gelmez. 2011 yılıyla ilgili mutlaka değişen şartları da göz önünde bulunduracağız ama bizim için öncelik vatandaşımız ve sanayicimizdir. Elimizden geldiğince zam yapmamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte zam yapmamızı gerektiren durum olursa ona göre davranırız. Geleceği tahmin etmemiz zor. Yurt dışından petrol aldığımız ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan Türkiye'de doğalgazın kullanımının yaygınlaşması konusunda yardım etmelerini istiyoruz.'' Şenel, 2011'de ciddi yatırım planları olduğuna da işaret ederek, özellikle doğalgazın ulaşacağı yeni illere yatırımların devam edeceğini, 75 kente 2011 ile 2012 yıllarında ulaşılacağını söyledi. BOTAŞ Genel Müdürü Şenel, şu bilgileri verdi: ''Sanayicilerimizin tesislerine doğalgaz vermeyi sürdüreceğiz. Doğalgaz isteyen bazı bölgeler ve büyük ilçelerimiz var. Bu konuda yerel dağıtım firmalarıyla konuşarak doğalgazın arzı konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim büyük uluslararası projelerimiz var. Bu projelerle Türk insanına ve sanayicimize katkı sağlıyoruz. 2011 yatırım bütçesi en büyük kurumlardan birisiyiz. Doğalgaz depolanması konusunda Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi inşası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.''