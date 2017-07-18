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Spor

Boston'dan Pierce'a '1 günlük imza' jesti

Efsane basketbolcunun 34 numaralı forması emekliye ayrılarak TD Garden'da yerini alacak

18 Temmuz 2017 14:50

NBA ekiplerinden Boston Celtics, 15 sene kulüplerinin formasını giyen 39 yaşındaki Paul Pierce ile 1 günlük sözleşme imzaladı.

Boston ekibi yaptığı açıklama ile, son olarak Los Angeles Clippers forması giyen ve basketbolu bırakma kararı alan emektar oyuncunun Boston Celtics'ten emekli olması için yaptıklarını duyurdu. Pierce'ın 34 numaralı forması da emekli edilerek takımın maçlarını oynadığı TD Garden'da yerini alacak.

15 yılını verdiği kulübün bu jestini yorumlayan Pierce, "Bu organizasyon ve şehir beni kucaklayarak onlardan biri yaptı. Kariyerimi başka bir şekilde bitirmeyi hayal edemezdim. Hayatım boyunca Celtics taraftarı olarak kalacağım" dedi.

NBA'deki 19 yıllık kariyerinin 15'ini Boston Celtics'te geçiren 39 yaşındaki basketbolcu, 2008'de kariyerinin tek şampiyonluğunu yaşadığı Boston'da finallerin MVP'si olma başarısı göstermişti.

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