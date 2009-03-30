Boston’daki Türk Film Festivali başladı

ABD’nin Boston kentinde düzenlenen Türk Film ve Müzik Festivali, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Üç Maymun’ adlı filmiyle başladı.



Sekizincisi düzenlenen Boston Türk Film ve Müzik Festivali’nde, bu yıl 20’den fazla etkinlik yapılacak ve festival 9 Mayıs’a kadar sürecek.



Festival komitesinden yapılan açıklamada, bu yıl gösterilecek filmlerin eleştirmenler tarafından çok beğenildiği bildirildi. Açıklamada, Boston Phoenix gazetesinin, festivali ‘Harika Türk Filmleri’ başlığıyla duyurduğu, önemli film eleştirmenlerinden Peter Keough’un da Boston Phoenix gazetesinde festivale tam sayfa yer verdiği kaydedildi.



Boston Globe gazetesinin film eleştirmeni Wesley Morris de festival programından dolayı festival yönetimini kutladı. Bu arada ‘Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü’, Türk sinemasına katkılarından dolayı bu yıl yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a verildi. ‘Üç Maymun’ adlı filmin gösterimi öncesinde yapılan törende ödülü Nuri Bilge Ceylan adına oyuncu ve senaryo yazarı Dr. Ercan Kesal aldı. Film, çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu 400’den fazla izleyici tarafından çok beğenildi. Gösterimin ardından Ercan Kesal ve seyirciler arasında film üzerine bir de söyleşi yapıldı.



Çağdaş Türk sinemasının seçkin örnekleri



Bu yılki festivalde, yönetmen Derviş Zaim’in ‘Nokta’, Reha Erdem’in ‘Hayat Var’, Reis Çelik’in ‘Mülteci’, Selim Evci’nin ‘İki Çizgi’, Mehmet Eryılmaz’ın ‘Hazan Mevsimi-Bir Panayır Hikâyesi’ ve Jacques Deschamps’in ‘Dinle Neyden’ filmlerinin Kuzey Amerika’daki ilk gösterimleri yapılacak. Yönetmen Özcan Alper’in ‘Sonbahar’ adlı filmin ABD’deki ilk gösterimi de yine festival kapsamında olacak.



Festivalde ayrıca Hüseyin Karabey’in ‘ Gitmek’, Seyfi Teoman’ın ‘Tatil Kitabı’, Ümit Ünal’ın ‘Ara’ ve Çağan Irmak’ın ‘Ulak’ filmleri de gösterilecek. Geçen yıl kasım ayında 13. Boston Türk Festivali çerçevesinde yapılan belgesel ve kısa film yarışmasında ödül alan ‘Dışarısı Nasıl’, ‘Ayak Altında’ ve ‘Kayıp Zaman Düşleri’ adlı filmler de festivalde yine gösterilecek.



Festivalin kurucusu ve direktörü Erkut Gömülü, yaptığı açıklamada, 2001 yılında başlayan ve her yıl biraz daha büyüyen festivalle çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini ABD’li sinemaseverlere tanıtmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.



Geçmiş yıllarda Boston’da sınırlı sayıda Türk filmi izlenirken, festivallerle birlikte bu sayının son yıllarda 60’a yaklaştığını, seyircilerin de yüzde 70’e yakın kısmının Amerikalılardan oluştuğunu belirten Gömülü, festivalin sürekli bir seyirci kitlesi oluşturabilmesinin kayda değer bir gelişme olduğunu ve bu yakalanan ivmenin gelecek yıllarda da sürmesini beklediklerini bildirdi.

