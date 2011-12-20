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Dünya

Boston'da Türk Festivali WASHINGTON (A.A)

20 Aralık 2011 09:39

-Boston'da Türk Festivali WASHINGTON (A.A) - 20.12.2011 - 16'ncısı bu yıl düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. 29 Ekim-15 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen ve konser, sergi, belgesel ve kısa film yarışması, Türk mutfağının tanıtımı gibi geniş bir yelpazede programlara yer veren festivalin başarılı bir yılı daha geride bıraktığı belirtildi. Türk kültür ve sanatını çeşitli yönleriyle yansıtmayı hedefleyen ve artık Boston'da bir gelenek haline gelen festivalde bu yıl da görmüş oldukları ilgiden memnun olduklarını belirten festival yöneticileri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altı haftayı aşan bir sürede hedefledikleri 200 bin dolayında kişiye ulaştıklarını söylediler.  Yöneticiler, katılımcıların büyük bölümünün Amerikalılardan oluşmasının da festivalin geleceği açısından olumlu bir gösterge olduğunu kaydettiler. Festival direktörü Erkut Gömülü, 16'ncı yılını geride bırakan festivalde önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan ''Anadolu'nun Renkleri'' temasını kullanmaya devam edeceklerini bildirdi. Gömülü, 29 Ekim–15 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılacak 17. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali'nin programının hazırlıklarına da geçen aylardan itibaren başladıklarını belirtti.

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