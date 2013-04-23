Boston zanlısına idam cezası verilebilir

Boston Maratonu'ndaki bombalı saldırının zanlısı Djohar Tsarnaev hakkında kitle imha silahı kullanma suçlaması yapıldı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayada Tsarnaev'in bu suçlama nedeniyle idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Tsarnaev’in, Kongre’nin bazı Cumhuriyetçi üyelerinin önerdiği gibi ‘düşman savaşçı’ olarak değerlendirilmeyeceği açıklarken, “Bu teröristi sivil adalet sistemimiz vasıtasıyla yargılayacağız” şeklinde konuştu.

Bu arada saldırdan tam bir hafta sonra Boston kentinde yerele saatle 14.50’de mağdurlar için saygı duruşunda bulunuldu. BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Tsarnaev’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada zanlının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Avrupa Basını Boston saldırısı ile ilgili ne düşünüyor?



Daily Telegraph, saldırının hayatta olmayan zanlısı Tamerlan Tsarnaev’in annesi ve eşinin dönüşümüyle ilgili ilginç bilgilere yer vermiş.

Gazete şöyle yazıyor: “Annesi bir Spa’da çalışıyordu. Eşi okul döneminde dans ederdi. Ta ki Boston bombacısı Tamerlan Tsarnaev’in büyüsüne kapılıncaya kadar. Tamerlan onların örtünmeleri ve daha dindar olmaları konusundaki taleplerinde baskın çıkıncaya dek Tamerlan’ın yaşamının merkezindeki bu iki kadın son derece Batılı bir hayat sürüyordu.”



Gazeteye göre anne Züneydat Tsarnaev ABD’ye geldiğinde mini etek ve topuklu ayakkabı giyiyordu ve partilere giden oğlunun içki, sigara ve uyuşturucunun olduğu bir hayata düşüp İslami değerlerden uzaklaşmasından korkuyordu.



Ancak sonradan oğlu daha fazla muhafazakârlaşarak annesini de böyle olma konusunda ikna etti.

Gazete, Tamerlan’ın 2009’da evlendiği eşi Katherine Russel’ınsa bir doktor ve hemşirenin kızı olduğunu, evlendikten sonra İslam’a geçtiğini, okul sırasında dans ettiğini, gece kulüplerine gittiğini yazıyor.

Tamerlan Tsarnaev’in radikal İslamcılarla bağı var mı?

Guardian ise Tamerlan Tsarnaev’in YouTube hesabına dikkat çekmiş.



Gazete, Tsarnaev’in geçen yaz Moskova’dan ABD’ye döndükten sonra bir YouTube hesabı açtığını ve bu hesapta onun radikalleşmeye doğru yol aldığını gösteren videolar paylaştığını belirtiyor.

Gazete şöyle yazıyor: “Tsarnaev 2012 Ağustos’unda, Moskova’dan ABD’ye dönmesinden hemen sonra bir YouTube hesabı açtı. Geçen yıl Ocak ve Temmuz arasındaki altı ayı Rusya’da geçirdi. Müslüman Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de ailesini ziyaret etti. Tsarnaev komşu Çeçenistan’ı da ziyaret etti. Tsarnaev’in ziyareti sırasında herhangi bir isyancı grupla bir araya gelip gelmediği belli değil. Ama Dağıstan’daki isyancılarla bağı ne olursa olsun Tsarnaev beş ay önce YouTube’a iki anlamlı video yükledi. Bu videolarda az tanınmış bir Cihatçı lider olan Ebu Dujana Müslüman gençlere dağınık bir konuşma yapıyordu. Ebu Dujana askeri elbiseler giyinmişti ve elinde bir Kalaşnikov tutuyordu. Yanında yüzleri örtülü iki isyancı da siyah bir İslami bayrak karşısında oturmuştu.”

Guardian bu videoların Tsarnaev’in siyasi görüşleriyle ilgili önemli bir ipucu olduğunu ancak FBI’ın bunu zamanında değerlendirmediğini yazıyor.

Independent’ın Moskova’daki muhabiri Shaun Walker’sa Tsarnaev kardeşlerin bağları nedeniyle gözlerin çevrildiği Dağıstan’daki yapıya dikkat çekmiş.

Walker şöyle yazıyor: “Çeçenistan, Kremlin yanlısı lider Ramzan Kadirov’un liderliğindeki demir yönetimin altında daha istikrarlı bir ülke haline gelirken komşusu Dağıstan’sa son yıllarda düşük yoğunluklu bir iç savaş yaşadı. Polis ve kolluk kuvvetlerine karşı hemen hemen her gün saldırılar düzenleniyor. Dağıstan İçişleri Bakanı dün iki kardeşin de birkaç yıldır ülke içine gelmediğini açıkladı ancak bu açıklama Tamerlan’ın geçen yıllarda orada bulunduğunu söyleyen bazı akrabaların ve komşuların tanıklıklarıyla çelişiyor. Teyzesi, Tamerlan’ın bir Çeçen’den çok bir Amerikalı gibi göründüğünü ve İslami dünyayla örtüşmediğini belirtmiş. Ancak Dağıstan’daki İslami direniş karmaşık bir yapıya sahip. Hem suç ağlarıyla hem de yönetimin kendisiyle içi içe geçmiş durumda.”



'Zanlıların Türkiye'yle ilgileri yok'



Perşembe gecesi gerçekleştirilen operasyonda Djohar Tsarnaev’in ağabeyi Tamerlan Tsarnaev ölmüştü.

Cahar Tsarnaev, suç ortağı olduğu düşünülen ağabeyinin ölümüne neden olan çatışmanın ardından, muhtemelen yaralı halde yaya olarak kaçmıştı.

Sürdürülen operasyon kapsamında Djohar Tsarnaev de yaralı olarak yakalanmıştı.

Pazartesi günkü Boston Maratonu'nu hedef alan saldırıda üç kişi ölmüş 170'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Amerikan medyası bu kardeşlerin ülkeye Türkiye üzerinden giriş yaptığını, hatta bir süre Türkiye'de yaşamış olabileceklerini öne sürmüştü.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, zanlılardan Tamerlan Tsarnaev'in Temmuz 2003'te 10 gün Türkiye'de kaldığını, zanlıların Türkiye'yle ilgilerinin olmadığını söylemişti.