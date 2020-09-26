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Koronavirüs

Boston Üniversitesi araştırması: D vitamini, Koronavirüs'ten ölüm riskini azaltıyor

26 Eylül 2020 11:20

ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

ABD’de Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yeni araştırmasında, D vitamini yeterliliği olan kişilerin Koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi.

D vitamını eksik hastalara göre ölme olasılığı yüzde 51 daha az

PLOS One adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, Koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı. 40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.

Kısa süre önce yeterli D vitamininin Koronavirüs'e yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayımlayan Dr. Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunmuştu. (DHA)

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