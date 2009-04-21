Boston Maratonu nefes kesti



Geleneksel Boston Maratonu, Afrikalı atletlerin üstünlüğüyle sona erdi. Erkeklerde Etiyopyalı Deriba Merga, bayanlarda ise Kenyalı Salina Kosgei zafere ulaştı.





Boston Maratonu, soğuk bir havada 113. kez koşuldu. 26 bin 386 kişinin katıldığı maratona bayanlar, erkeklerden 30 dakika önce başladı.



Bayanlarda yarış, maratonun bir asrı geçkin tarihinin en büyük çekişmesine sahne oldu. Yarışın son bölümüne son şampiyon Dire Tune, Kenyalı Salina Kosgei ve 1985 yılından bu yana Boston Maratonu'nu kazanan ilk Amerikalı olmak isteyen Kara Goucher baş başa girdi. Son metrelerine kadar büyük heyecana sahne olan yarışı Kosgei, Tune'ın sadece 1 saniye önünde tamamladı ve 150 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.



Son metrelerde atak yapmak isteyen Tune ise bitiş çizgisini geçtikten sonra baygınlık geçirdi.



Erkeklerde ise mücadele Boston Maratonu'nu 4 kez kazanan Kenyalı Robert Cheruiyot, bu yıl Houston Maratonu'nu kazanan Etiyopyalı Deriba Merge, Pekin'de maraton finalini 10. sırada tamamlayan Amerikalı Ryan Hall ve Daniel Rono arasında geçti.



Yarışın son bölümünde tüm rakiplerini geride bırakan Merga, en yakın rakibinin 1 dakika önünde zafere ulaştı. İkinciliği bir başka Kenyalı Daniel Rono, üçüncülüğü ise Amerikalı Ryan Hall elde etti.