Boston Eşcinsel Erkekler Korosu, İstanbullularla buluşuyor

Boston Eşcinsel Erkekler Korosu, bütün tepkilere rağmen bu akşam Boğaziçi Üniversitesi'nde eşitlik için şarkılar söyleyecek. Verecekleri konser Zorlu Center tarafından iptal edilen koro, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışma Grubu'nun katkılarıyla İstanbul LGBTİ Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'de ilk defa sahne alacak.

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Baş Konsolosu Charles F. Hunter ve eşi Ramadan Çaysever, Arnavutköy'de bulunan özel konutunda LGBTİ Onur Haftası nedeniyle verdiği özel davette Boston Eşcinsel Erkekler Korosu'nu da ağırladı. Koro, davetlilere özel iki şarkı seslendirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin eşit evlilik yasasının bütün eyaletlerde yasallaşmasını sağlayan kararını dün açıklaması, başta ABD olmak üzere bütün dünyada LGBTI hakları açısından umut verici bir gelişme olarak karşılandı. Baş Konsolos Hunter, konutunda verdiği özel davette yaptığı kısa konuşmasında eşi Ramadan Çaysever ve kendisi için çok özel bir gün olduğunu belirtti. ABD İstanbul Baş Konsolosu Charles F. Hunter, "Bugün çok çok özel bir gün, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin aldığı tarihi karar ile bütün eyaletlerde eşit evlilik yasallaştı. Yüksek mahkeme artık hepimizin eşit ve evlilik hakkının eşit olduğuna karar verdi. Bunun savaşını uzun zamandır hepimiz yapıyorduk. Boston Eşcinsel Erkekler Korosu'nun bugün burada olması tesadüf olamaz. Ben ve eşim Ramadan için de heyecan verici özel bir gün" dedi.

Türkiye'de verecekleri konser öncesi aldıkları tehditler nedeniyle endişeli olan Boston Eşcinsel Erkekler Korosu üyeleri, her şeye rağmen İstanbul'da olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Koro üyelerinden Jay Baer, "İstanbul'da olmak biraz ürkütücü ama çok da heyecan verici. Boston'da yaşıyoruz ve orası en mavi eyalet. Bizler koroda şarkı söylemenin yanı sıra çeşitlilik ve eşitlik hakkında mesaj vermek te misyonumuzun bir parçası. ABD'de de aşırı muhafazakar ve kabul görmediğimiz yerler var. Burası da Müslüman bir ülke ama bizim kabul edilmediğimiz yerlerde şarkı söylüyor olmamız fazlasıyla önemli. İstanbul, bütün dünyanın birleştiği bir şehir. Batı ve Doğu'nun birleştiği nokta olduğunu düşünüyorum ve biz bu önemli şehirden herkesin eşit haklara sahip olduğunu söyleyeceğimiz şarkılarla duyuracağız.

Davete katılanlar arasında oyuncu Serra Yılmaz da vardı. Yaşamı boyunca LGBTİ haklarına verdiği destekle ve katkılarıyla adından sıkça söz ettiren ve ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in hemen hemen her projesinde yer alan Serra Yılmaz, Koro'nun Türkiye'de konser vermesinin önemine işaret etti. Yılmaz, "Bugün burada olmak için özel bir gayret gösterdim. Çünkü normalde bu tür resepsiyonlara çok meraklı değilim genellikle de çok fazla katılmıyorum. Çünkü bir Boston olması açısından beni etkiliyor çünkü Boston'da bir sanat rezidansında kaldım bir süre. İkincisi de böyle bir duruma muhatap kalmış olma Zorlu Center açısından beni çok üzdü. Özellikle bunu için de geldim ve özellikle de bunu için bütün tehditlere rağmen konsere de gideceğim" dedi.

Oyuncu Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya tuhaf bir yer oldu dünya yüzünde bir yanda sınırları ötekileştirmeleri bunları bir kenara bırakmak için mücadele eden insanlar ve bir tarafta da bütün bunları binlerce yıl geriye götürmeye çalışan insanlar var. Ben geriye dönmek istemiyorum hayatım boyunca hep ileriye baktım o nedenle de bu konsere hepimiz. Katılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Muhafazakarlaşmayla birlikte bu alanda ki kısıtlamalar insanların giderek daha bastırılmaya çalışması şiddete başvurmayı giderek arttırıyor. Çünkü kelimelerin bittiği yerde şiddet başlıyor.

Zorlu Centre'ın uyguladığı cinsiyetçi sansürün ardından Boston Eşcinsel Erkeklere Korosu'nun Türkiye'de konser vermesi için girişimlerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışma Grubu, bu konserin eşit haklar açısından oldukça önemli olduğunu açıkladı. Grup üyelerinden Mahmut Akkaya, Koro'nun bu performansını gerçekleştirmesinin çok gerekli olduğunu ve LGBTİ aktivizmi açısından da bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Akkaya, "Özellikle Zorlu Centre'ın sansürünün ardından bu konserin İstanbul'da gerçekleşmesi Türkiye'deki LGBTİ hareketi için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ayrıca İstanbul Onur Haftası etkinliklerine denk gelmesi ve İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü'nden bir gün önce gerçekleşecek olması bu görünürlüğü ayrı bir yere taşıdı. Bizler Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışma Grubu olarak bunu yapmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Toplumun belli kesimlerinden gelen tepkileri de duyduk çünkü bu konserin gerçekleşmesi de bunu gösteriyor. Bir yanda da süre gelen "Alışın Buradayız Gitmiyoruz" sloganımızı farklı bir noktadan Üniversite'ye taşımış olduk. Çünkü konser iptal edildi büyük bir sansür uygulandı ama biz bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen konseri okulumuzda gerçekleştireceğiz.”

İstanbul LGBTİ Onur Haftası nedeniyle Fransa Baş Konsolosu Muriel Domenach'da Fransız Kültür Merkezi'nin bahçesinde özel bir resepsiyon vererek LGBTİ aktivizmine destek verdi.