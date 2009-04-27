Bostancı’da operasyon fiyaskosu

İstanbul’da çeşitli terör örgütlerine ait 60 hücre evine gece saatlerinde düzenlenen geniş çaplı operasyon bir güvenlik fiyaskosuyla bitti.



* Planlı bir operasyon olmasına rağmen, polisin Bostancı’da bu kadar büyük bir direnişle karşı karşıya kalınabileceğini hesap etmemesi sonucu bilanço ağır oldu.



* Bostancı Emanet Sokak civarındaki çevre güvenliğinin yetersiz kaldığı gözlenen olayda, kimi kaynaklara göre tek, kimi kaynaklara göre ise 3 kişi oldukları öne sürülen saldırgan ya da saldırganlar, civardaki yüzlerce polise rağmen, ellerini kollarını sallayarak hem sivillerin hem de güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı, bomba fırlattı.



* Operasyon amiri Başkomiser Semih Balaban’ın şehit olduğu olayda, 6 polis yaralandı; Mazlum Şeker adlı 1 sivil öldü; NTV kameramanı İlhan Kandaz da kulağından yara aldı. Yaralı kameraman, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması dolayısıyla Vali Muammer Güler’e dava açacağını söyledi. Meraklı halkın, güvenlik şeridinin hemen arkasından, gösteri izler gibi olayı izlemesi dikkat çekti.



* Bakan Atalay, vurulan vatandaşın (Mazlum Şeker) güvenlik çemberinin dışında olmasına rağmen öldüğünü söyledi. Bu da güvenlik çemberinin olması gerekenden çok daha yakına kurulduğunun bir göstergesi oldu. Eğer doğru yere kurulmuşsa, "Güvenlik şeridi, mermi ya da tesirli şarapnel menzilinin bir adım ötesine mi kuruluyor?" sorusu akla geliyor.



* Helikopterler ve özel harekât timlerinin de katıldığı, Devrimci Karargâh örgütüne ait hücre evine yönelik operasyon öncesinde, binanın sakinleri tahliye edilmedi. Bu da, içi mühimmat dolu hedef daireye yönelik polis operasyonunu olumsuz etkiledi.



* Binanın diğer sakinleri operasyondan önce tahliye edilmiş olsaydı, güvenlik güçlerinin eli biraz daha rahatlatlayacak ve daha etkili bir önleyici müdahale için zemin hazırlanabilecekti.



* Ne var ki binada mahsur kalanların ölüm riski olay boyunca, hatta operasyon bittikten sonra bile devam etti. 6 saat süren operasyonda, içerideki zanlıların elinde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı olduğu biliniyordu. Etrafa rastgele ateş açmaları ve bomba fırlatmaları bir yana, zanlıların, yakalanacaklarını anladıklarında binayı havaya uçurabilecekleri de akla getirilmeli ve bina tahliye edilmeliydi.



* Güvenlik güçleri saat 11.00 sularında binaya girdi. Bunun ardından bile patlamalar meydana geldi. Polis, binaya çok sayıda bubi tuzağı yerleştirilmiş olabileceğinden kuşkulanıyordu. İçeriden gelen patlama seslerinin, polisin imha amaçlı olarak gerçekleştirdiği kontrollü patlamalar olduğu belirtildi.



* Polisin evde kontrolü ele geçirmesinin ardından, saat 13.00 sularında bina sakinlerinin hâlâ evlerinde mahsur olduğu ve polisin aramalarını sürdürdüğü bildirildi. Teröristlerin zaman ayarlı bir bombayı burada patlatabileceği de düşünülebilirdi. Bina sakinleri, sorgu amaçlı olarak binada tutuluyorsa, aynı işlem, onları emniyet amirliği gibi güvenli bir yere naklettikten sonra da gerçekleştirebilirdi.



* 6 saat süren operasyon boyunca televizyon kanalları sıcak bölgeden canlı yayın yaptı. Hatta muhabir ve kameramanlar, etraflarında seken mermilere ve patlayan bombalara rağmen yayınlarını sürdürdü. İlerleyen saatlerde Başbakanlık talimatıyla RTÜK, operasyondan görüntülü haber yayınını yasakladı. Bir başka değişle yeterli önlemlerin alınmaması sonucu ortaya çıkan tablo bir başka yasaklama kararıyla giderilmeye çalışıldı.

