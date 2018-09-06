BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ-3

*Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi.

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver\'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Helikopterin parçalarından görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Detaylar

