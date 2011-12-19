Boştaki teknik direktörlere gün doğdu

T24 - Aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu 9 takımın teknik direktörüyle sözleşmesi 2012'nin Mayıs ayında bitiyor.





Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan 9'unun, teknik direktörleriyle sözleşme süreleri önümüzdeki yıl bitiyor.



Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Manisaspor, Orduspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor ve Ankaragücü'nün teknik adamlarıyla yaptıkları sözleşme süreleri 2012 yılının Mayıs ayında doluyor.



Lider Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile 7 Eylül 2011 tarihinde yaptığı ve 8 ay sürecek sözleşme süresi 31.05.2012 tarihinde sona ererken, Beşiktaş ise şike soruşturması nedeniyle göz altına alınan Tayfur Havutçu'nun yerine getirdiği Carlos Carvalhal ile 9 aylık sözleşme yaptı. Carvalhal'in 2011 yılının 4 Ağustos tarihinde başlayan mukavelesi, önümüzdeki yıl 31 Mayıs tarihinde tamamlanıyor.



4 büyüklerden Trabzonspor'un, teknik direktör Şenol Güneş ile 2009 yılında yaptığı 4 yıllık sözleşmesi ise 2013 yılının Haziran ayına kadar sürecek.



Kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim de 2014 yılının Haziran ayına kadar görevini sürdürecek teknik adamlar arasında yer alıyor.



Ankaragücü'nde Ziya Doğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Kutlu, Orduspor'da teknik direktör Metin Diyadin'den boşalan yere A2 takımının antrenörü Sebahattin Akbayrak getirilirken, her iki teknik adamın da sözleşmelerinin ne zaman sona ereceği henüz netlik kazanmadı.



Diğer takımların teknik direktörleriyle yaptığı sözleşme süreleri ise şöyle:

Manisaspor, Kemal Özdeş: (16.08.2011-31.05.2012)

Orduspor, Sebahattin Akbayrak: (31.05.2012-.....)

Gençlerbirliği, Fuat Çapa: (02.09.2011-31.05.2012)

Sivasspor, Rıza Çalımbay: (01.07.2011-31.05.2012)

Kayserispor, Shota Arveladze: (02.08.2010-31.05.2012)

Kardemir Karabükspor, Bülent korkmaz: (16.11.2011-31.05.2012)

Ankaragücü, Hakan Kutlu: (15.12.2011-.....)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arif Erdem: (25.11.2011-31.05.2013)

Samsunspor, Vladimir Petkoviç: (09.08.2011-31.05.2013)

Mersin İdmanyurdu, Nurullah Sağlam: (11.07.2011-31.05.2014)

Eskişehirspor, Michael Heinz Skibbe: (01.09.2011-31.05.2014)

Bursaspor, Ertuğrul Sağlam: (02.01.2009-31.05.2014)

Antalyaspor, Mehmet Özdilek: (24.06.2011-31.05.2014)

Gaziantepspor, Abdullah Ercan: (29.09.2011-31.05.2014)