Bossa hisselerinin endekslerden çıkarıldı

İMKB, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş hisselerinin İMKB-100 VE İMKB-30 endekslerinden çıkarıp, yerine Finansbank hisselerini dahil edecek.



İMKB Günlük Bülteninde yer alan duyuruda, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki tebliği kapsamında çağrıda bulunan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin payı hariç Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklamasındaki halka açık hisse senetlerinin sermayeye oranının yüzde 2 olduğuna dikkati çekildi.



Duyuruda denilenler



"İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kurallarının Yönetim Kurulunun 22 Ekim 2008 tarihli toplantısında değiştirilen 5.8, 6.3 ve 6.4 maddelerine istinaden 8 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, İMKB Hisse Senetleri Endekslerinin hesaplanmasında şirketin MKK Saklama Oranı yüzde 2 olarak dikkate alınacak ve hisse senetleri İMKB Ulusal 100 ve İMKB Ulusal 100-30 endekslerinden çıkarılıp İMKB Ulusal Tüm-100 endeksine dahil edilecek, yerine 1 Nisan 2009-30 Haziran 2009 döneminde ilgili endeksler için 1. yedek olarak belirlenen hisse senetlerinden, Finansbank A.Ş hisse senetleri İMKB Ulusal 100 ve İMKB Ulusal 100-30 endekslerine dahil edilecek olup, İMKB Ulusal Tüm-100 endeksinden çıkarılacaktır."

