Bosna'lı teknik direktörden Türkiye maçı yorumu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta A Milli Takımımız'la karşılaşacak olan Bosna Hersek'te teknik direktör Miroslav Blazevic mücadele öncesinde iddialı açıklamalar yaptı.



Türk Milli Takımı'nı Avrupa'nın önde gelen ekipleri arasında gösteren Blazevic, ancak ayaklarına kadar gelen Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırmak istemediklerini söyledi.

Her iki takım için de çok zorlu bir 90 dakika geçeceğini belirten Blazevic,"Bu maç sonunda birileri üzülecek ama üzülen taraf kesinlikle biz olmayacağız. Bosna Hersek Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor" dedi.

Türk Milli Takımı'nın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve özellikle mücadelenin son dakikalarında sonuca giden bir ekip olduğuna dikkat çeken Blazevic,"Türkiye maçtan çok zor kopan bir takım. Hatta ikinci yarıda patlama yapan bir takım bile diyebiliriz. 4 puanlık avantaja güvenmiyoruz. Bu nedenle her türlü önlemi aldık. Hesaplarımızı iyi yaptık'' diye konuştu.

Kariyerindeki en önemli maçına çıkacağını ifade eden 74 yaşındaki teknik adam,"Bosna halkına büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz. Türkler zorlu bir rakip ama sahaya çıkıp 90 dakikadan galibiyetle ayrılıp bu ülkeye hak ettiği başarıyı vermek istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim'den de övgüyle söz eden Blazevic,"Fatih Terim'e saygı duyuyorum. Bir yandan Türk Milli Takımı oyuncularıyla uğraşırken, bir yandan da ikinci rakibimiz Fatih Terim olacak" ifadelerini kullandı.

