Bosnalı işadamından G.Saray'a dev yatırım

T24 - 125 milyon euro verip Schalke'yi iflastan kurtaran Boşnak işadamı Ivan Ziliç, G.Saray'ın da kapısını çaldı.



Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın bayram sonrası Riva arazisi için yeterlilik ihalesine çıkmaya hazırlandığı şu günlerde, Bosna asıllı Alman işadamı Ivan Ziliç'in ister peşin para, ister gelir ortaklığı ile ticari bir anlaşma yapmak istemesi Sarı-Kırmızılılar'da memnuniyet yarattı. Kulübün geleceği için çok önemli olan Riva arazisi, 3. köprünün aynı güzergahta yapılacak olmasından dolayı daha da değerleneceği için Polat tarafından satışı durdurulmuştu. Eksperlerin daha önce 60 milyon dolar değer biçtiği arazi için Avrupalı işadamlarının ilgisinin artması ve her geçen gün Riva'nın değerlenmesi yönetimin de moralini düzeltti. Galatasaray'a yatırım yapmayı düşünen Ivan Ziliç ise sadece Riva ile de ilgilenmiyor. Transfer sezonunda da istedikleri yıldızı İstanbul'a getirme sözü veren Ziliç'in bu teklifi karşısında Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yüzü güldü. Ivan Ziliç, Almanya'da yaşayan bir işadamı.

Serveti 18 milyar euro



Yaklaşık 18 milyar euroluk servetiyle göz kamaştıran yatırımcının, yönetimden pozitif bir haber gelmesi halinde önümüzdeki günlerde İstanbul'un yolunu tutacağı öğrenildi. Bosnalı işadamı, daha önce de Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e 125 milyon euroluk yatırım yapmasıyla Almanya'da dikkatleri üzerine çekmişti. Koyu bir Schalke taraftarı olan Ziliç, Schalke'yi iflastan kurtardı.

Çantada neler var

1- Ticari ortaklık ve yatırım

2- Riva arazisinin gelir paylaşımı

3-Çeşitli sponsorluklar



