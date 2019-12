-BOŞNAKLAR DA "12 DEV ADAM" VE "BOŞA" İLE GURUR DUYUYOR SARAYBOSNA (A.A) - 15.09.2010 - Dünya ikincisi olan (A) Milli Basketbol Takımı'nın başarısıyla başta Bosna-Hersek olmak üzere Karadağ ve Sırbistan'da yaşayan Boşnaklar gurur duyuyor. A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Hidayet Türkoğlu, Semih Erden ve Ömer Aşık'ın birçok akrabası hala Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da yaşıyor. Boşnak asıllı olan bu oyuncuların yanı sıra A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan ve mesleki kariyerini ilk kez Saraybosna'nın Bosna takımında 1971-1980 yılları arasında yapan Bogdan Tanyeviç ile yardımcı antrenör Nihat İziç'in de Bosna asıllı olması, A Millilerin maçlarına bölgede özel bir ilgi duyulmasına neden oluyor. A Millilerin başarılarıyla sevinen Boşnaklar, takımda yer alan Boşnak oyuncularla da Türk takımına verdikleri katkılardan dolayı gurur duyuyor. Bosna-Hersek Basketbol Federasyonu Başkanı Nihat İmamoviç, A Milli Basketbol Takımı'nın dünya ikinciliğini elde etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''12 Dev Adam''ın her anlamda mükemmel bir oyun sergileyerek, büyük bir başarı kazandığını dile getirdi. Dünya Kupası maçları sırasında kendisinin Türkiye'de olduğunu ve karşılaşmaları buradan izlediğini ifade eden İmamoviç, ''Orada gördüklerimi, oyuncuların taraftarı harekete geçirmelerini, birbirlerine olan desteklerini daha önce hiç bir yerde görmemiştim. İspanya, Sırbistan, Litvanya gibi takımların yanında ikinciliği elde etmek büyük bir başarı'' dedi. A Milli Basketbol Takımı'nın başantrönörü Bogdan Tanyeviç'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve Türk seyircisinin Tanyeviç için attığı sloganların kendisini çok etkilediğini dile getiren İmamoviç, ''Bu durum Tanyeviç'in kariyerinde bir taç gibidir. Bu taraftarın büyüklüğünü gösteriyor, çok saygılı ve sonuca bakmadan her zaman takımının yanında olduğunu gösteriyor'' diye konuştu. Nihat İmamoviç, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyen Boşnak asıllı futbolcuların başarılarıyla da gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Boşnak asıllı sporcuların Türk sporuna katkısı büyük. Sadece oyuncular değil, Bogdan Tanyeviç, Nihat İziç gibi antrenörler de Türk takımına büyük katkı sağladı. Türkiye onları kendi çocukları gibi görüyor, sahipleniyor. Onlar da Türkiye'yi kendi ülkeleri gibi görüyor ve onun için mücadele veriyor.'' -BOSNA-HERSEK BASKETBOL MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ- Bosna-Hersek Milli Takım Teknik Direktörü Sabit Haciç, eşinin Türk olduğunu ve kendisinin de Türkiye'yi ve Türkleri çok yakından tanıyıp sevdiğini kaydetti. Türkiye'nin Dünya şampiyonasında muhteşem bir sonuç çıkardığını dile getiren Haciç, ''Bu uzun yılların sistematik çalışma başarısı. Tanyeviç milli takımın başına geçtiğinde en büyük hedefi dünya kupasıydı ve bu yolda, sahip oldukları potansiyelle takıma en iyi faydayı verdiğini düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum, inanılmaz bir sonuç çıkardılar'' dedi. Eski Yugoslavya'da basketbolun çok önemsendiğini ve burada kendilerini yetiştiren oyuncu ve teknik heyetin Türkiye'ye çok önemli katkı sunduklarına dikkati çeken Haciç, ''En büyük katkı Tanyeviç ve uzun yıllar Türkiye'de çalışan İziç'indir. NBA'de oynayan oyuncularla muhteşem bir takım kurdular. Türkiye ve taraftar hepsini çok iyi kabul etti. Türkiye bizim büyük dostumuz ve bunu birçok alanda gösterdi. Her zaman Boşnakları severek kabul ediyor. Boşnaklara her zaman kapıları açık. Boşnaklar da bunun karşılığını fazlasıyla veriyor'' şeklinde konuştu. -"BOŞA" MUHTEŞEM BİR ANTRENÖR Bosna-Hersek Basketbol Milli Takımı Menajeri ve eski oyuncu Dino Konakoviç ise dünya şampiyonasında Türkiye'yi desteklediğini ve alınan sonuçların kendisini çok sevindirdiğini kaydetti. Türkiye'yi tutmasında en önemli faktörün Bogdan Tanyeviç ve basketbolun uzun yıllar büyük yıldızları olan oyuncuları olduğunu vurgulayan Konakoviç, şöyle konuştu: ''Böyle bir başarıyı, finale yükselmelerini kendi ülkelerinde oynamalarına rağmen açıkçası beklemiyordum. Türk basketbol tarihinde bu en büyük başarıdır. Biraz şans da vardı. Bu şansı yarı finale gelene kadar gösterdikleri azimle, oyunla çok hak etmişlerdi. Bu sonuç beni çok mutlu etti.'' Türk takımında forma giyen Boşnak asıllı oyuncuları çok yakından tanıdığını belirten Konakoviç, ''Bu oyuncular arasında küçük yaşta Türkiye'ye göç eden de var, orada doğan da bulunuyor. Tabiiki bu oyuncular Türkiye'yi kendi ülkeleri olarak hissediyor. Onların Türk milli takımına katkısı çok büyük oldu. Bogdan Tanyeviç'in de teknik direktör olması büyük bir şanstı takım için'' dedi. Konakoviç, halen ''Boşa'' olarak hitap ettikleri Bogdan Tanyeviç'le birlikte çalıştığını ve onun fikirlerine her zaman büyük önem verdiğini belirterek, ''Aslında kendisi hakkında çok konuşmaya gerek yok, başarıları her şeyi söylüyor. Genelde teknik direktörler sahada gösterdikleri başarıyı salon dışında, insanlıkta da gösteremiyor. Ama Boşa muhteşem bir antrenör ve dahası muhteşem bir insandır'' şeklinde görüşlerini dile getirdi. Bosna-Hersek'in eski Basketbol Milli Takımı Teknik Direktörü ve halen Suriye'in Al Jala takımının antrenörlüğünü yapan Mensur Bayramoviç ise Türk milli takımının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. Türk takımında forma giyen Boşnak asıllı oyuncuların kendilerini çok iyi yetiştirerek milli takıma büyük katkı sağladıklarını belirten Bayramoviç, ''Türkiye büyük bir ülke, büyük nüfusa sahip, yetenekli oyuncuları olan bir ülke ve dünya kupasındaki sonuçla bunu bir kez daha kanıtladı'' şeklinde konuştu. -TÜRK BASKETBOL MİLLİ TAKIMINDA 12 YIL FORMA GİYEN TÜRKCAN'IN GÖRÜŞLERİ- Türk Basketbol Milli Takımı'nda 12 yıl boyunca forma giyen Boşnak asıllı Mirsad Türkcan da dünya şampiyonası sırasında bütün maçları büyük bir heyecanla takip ettiğini kaydetti. Türk takımında 1993 yılından itibaren 12 yıl boyunca oynadığını ve 250 kez milli formayı giydiğini ifade eden Türkcan, ''Dünya ikinciliği basketbol tarihimizin şu ana kadarki en büyük başarısıdır. Şu anda en önemlisi bu başarının devamını getirmektir. Öncelikle Tanyeviç'i ve tüm oyuncuları tebrik ediyorum, bu başarıya ulaşmak için hem psikolojik hem de fiziki bir zorluğu yendiler. Türk basketbolu için bu büyük bir adımdı, devamının geleceğini umuyorum'' dedi.