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Boşnak turist, denizde boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Boşnak Sejdalija Behriç (65), denizde boğuldu

22 Eylül 2018 18:25

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Boşnak Sejdalija Behriç (65), denizde boğuldu.
Manavgat\'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Sejdalija Behriç, sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra Behriç, suda çırpınmaya başladı. Kıyıya çıkarılan Behriç\'e ilk müdahale, tatilciler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Behriç\'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Sejdalija Behriç\'in cenazesi morga götürüldü.

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