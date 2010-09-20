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Dünya

BOSNA'DA YENİ TOPLU MEZAR BULUNDU SARAYBOSNA (A.A)

20 Eylül 2010 22:24

-BOSNA'DA YENİ TOPLU MEZAR BULUNDU SARAYBOSNA (A.A) - 20.09.2010 - Bosna Hersek'in batısında yer alan Sanski Most kentinde bulunan toplu mezarda 19 kişiye ait ceset çıkartıldı. Bosna Hersek Toplu Mezarları Araştırma Komisyonu üyeleri, Sanski Most yakınındaki Donya Tramoşnya köyünde toplu mezar olduğundan şüphelenilen bir bölgede 6 gün önce kazı çalışması başlattı. Çalışmalarda, şu ana kadar 19 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldı.  Una-Sana Kantonu İçişleri Bakanlığı yetkilileri, toplu mezarda bulunan cesetlerin, 1992'de Sanski Most yakınlarındaki Hrustovo kasabasında yaşayan ve Çetniklerce katledilen Boşnaklara ait olduğunu bildirdi. Halen devam eden toplu mezardaki kazı çalışmalarını, Bosna Hersek Toplu Mezarları Araştırma Komisyonu ile Una-Sana Kantonu İçişleri Bakanlığından ekiplerin yürüttüğü öğrenildi. Bosna Hersek Toplu Mezarları Araştırma Komisyonu tarafından 14 yıldır sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 400'ün üzerindeki toplu mezarda savaşta katledilen 20 bin kişiye ait ceset bulundu.

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