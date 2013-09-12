Bosna'da yeni toplu mezar bulundu

Bosna savaşında ölen yüzlerce boşnağın gömülü olduğu yeni bir toplu mezar bulundu. Sırp güçlerin toplama kampları kurduğu Priyedor yakınlarındaki toplu mezarda yüzlerce kişinin gömülü olduğu tahmin ediliyor.



Bosna'da bir toplu mezar daha bulundu.

300 metrekarelik bir alanı kapsayan ve yerin yaklaşık 8 metre altında bulunan mezarın, bölgedeki en büyük toplu mezar olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar 10 kurbana ait kemiklere ulaşılırken, kimlik tespiti için testler beklenecek.

Bosna Hersek'in kuzey batısındaki Priyedor'da, Srebrenitza'dan sonra Bosna savaşının en büyük katliamı yaşandı. Toplama kampları kuran Sırp güçler 3 bin boşnağı öldürdü. Binden fazla boşnağın mezarı ise hala bulunamadı.