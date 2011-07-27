-BOSNA'DA TOPLU CENAZE TÖRENİ SARAYBOSNA (A.A) - 27.07.2011 - Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Zvornik kenti yakınındaki Snagovo kasabasında 29 Nisan 1992'de kurşuna dizilerek öldürüldükten sonra cesetleri yakılan 35 Boşnakın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Bosna-Hersek'in doğusunda 1992 yılında çeşitli katliamlar yapan eski Yugoslavya Halk Ordusu (JNA) ile Çetnik birliklerinden kaçarak Zvornik yakınındaki Raşidov Han ormanlık alanına saklanan, aralarında kadın ve çocuklarından bulunduğu 35 kişi 29 Nisan 1992 yılında kurşuna dizilerek katledildikten sonra cesetleri yakıldı. Zvornik yakınlarındaki toplu mezarda 5 yıl önce kalıntıları bulunan ve DNA çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen kurbanlar için Snagovo kasabasında cenaze töreni düzenlendi. Kurbanlardan 21'inin kalıntılarından kalan küçük parçalar ise bir tabutun içine konularak toprağa verilmek zorunda kalındı. Snagovo'da düzenlenen toplu cenaze töreninin organizatörü Hazim Kariç, 29 Nisan 1992'de öldürülenler arasından en küçüğünün annesinin kucağında katledilen Meliha Dogiç olduğunu ifade ederek, küçük Meliha'nın annesi Fatima ile babası Mehidin'in de bu katliamda kurşuna dizildiğini belirtti. Kariç, 35 Boşnak kurbanın kemiklerinin 5 yıl önce bulunduğunu anımsatarak, cesetlerin yakılmış olması nedeniyle, kimlik tespitlerinin bu yıl tamamlandığını kaydetti. Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki sınırda bulunan Zvornik kentinin yakınındaki Raşidov Han ormanlık alanında, Sırp birliklerinden saklanan Boşnak sivillerin yaklaşık 800'ü yakalanarak savaş sırasında kurşuna dizilmişti. Bu kurbanların hala önemli kısmının cesetleri bulunamadı.