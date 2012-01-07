Bosna'da siyasi çatışma kültürel ve tarihi mirası etkiledi



T24 - Bosna'da siyasi çatışma kültürel ve tarihi mirası vuruyor. Ödeneksizlikten Ulusal Galeri, Tarih Müzesi ve Ulusal Kütüphane kapandı.



Kapanan kurumlar arasında 125 yıllık Ulusal Müze de var. Ekim 2010'daki seçimin ardından merkezi hükümeti ancak 28 Aralık'ta kurabilen partiler bütçede h l anlaşamadı.



AP'nin haberine göre; Bosna Hersek’in tarihi ve en prestijli kültür kurumları, ödenek yokluğu ve üç farklı etnik gruba mensup siyasetçiler arasındaki anlaşmazlık yüzünden bir bir kapanıyor. Aralarında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde kurulan 125 yıllık Ulusal Müze’nin de bulunduğu 7 kurum geçen yıl bütçeden fon alamayınca faturalarını bile ödeyemeyecek duruma geldi.



Yahudiler için büyük önemi olan 600 yıllık ‘Saraybosna Haggadahı’ dahil birçok değerli esere sahip Ulusal Müze’nin ödenmeyen faturalar nedeniyle bölüm bölüm kapatılacağı açıklandı. 109 sayfadan oluşan ve özgün biçimiyle 14. yüzyılda Barselonalı bir aile tarafından kullanıldığı belirtilen ‘Haggadah’, piramit biçimli, tahta ve camdan yapılmış bir korunağın içinde, diğer dini eserlerin bulunduğu odada sergileniyor.



Geçen yıl kapısına kilit vuran Ulusal Galeri ve Tarih Müzesi’nin ardından Ulusal Kütüphane de dün kapatıldı. Ulusal Müze Müdürü Adnan Busulaciç, “Kendimizi siyasi çekişmenin ortasında bulduk” dedi. Busulaciç asıl korkusunun hırsızlar ve yağmacılar olduğunu belirtti. Kültür kurumlarına sıçrayan siyasi sorun Sırp, Hırvat ve Boşnak liderlerin kültürel mirası nasıl paylaşacakları konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.





Hırvat bakandan yardım



Kültür Bakanlığı olmaması nedeniyle mevcut merkezi yönetimin ulusal miraslara ödenek ayırma zorunluluğu yok. Bosna Sırp Cumhuriyeti müzelere ayrılan ödeneğe karşı çıkarken, Boşnaklar kültürel varlıkları ‘ülkenin bütünlüğünü sağladığı’ düşüncesiyle sahiplenmek istiyor. Bosna Hırvat Federasyonu Eğitim Bakanı Salmir Kaplan da müzenin faturalarını ödeme sözü verirken ‘bunun geçici çözüm’ olduğunu vurguladı. Son 10 yılda ödenek merkez bütçe rezervlerinden sağlanıyordu.









