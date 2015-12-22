Bosna’da IŞİD operasyonu



Saraybosna'da IŞİD unsurlarını çökertmek amacıyla yapılan operasyona 100'den fazla polis katıldı.

Bosna Emniyet Müdürlüğü sözcüsü, “13 yere düzenlenen baskınlarda şu ana dek terörizme destek verme, terör faaliyetlerini finanse etme ve IŞİD'e militan sağlama şüphesiyle 11 kişi gözaltına alındı“ dedi.

Operasyonun, terör saldırılarını teşvik etme ve bu amaçla militan toplamaktan aranan 15 kişiyi hedef aldığı kaydedildi. Yetkililer, bir kaç evle birlikte iki ibadethaneyi de aradı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Baskınlar sırasında IŞİD yapılanmasıyla bağlantıları gösteren kanıtlar bulundu“ denildi.

Kasım ayı ortasında IŞİD militanı olduğundan şüphelenilen bir kişi iki Bosnalı askeri başkent yakınlarında öldürmüştü. Zanlı intihar etmişti.

Yetkililer, 94 Bosnalının Suriye'de savaşmak için gittiğini, bunlardan 56'sının geri döndüğünü, 26'sının akibetinin ise bilinmediğini kaydetti.